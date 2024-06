META anuncia que utilizará los datos de sus usuarios para entrenar a la IA

La multinacional META, propietaria de las redes sociales Instagram y Facebook, ha anunciado que a partir del 26 de junio usará los datos de sus usuarios en estas aplicaciones para entrenar a su inteligencia artificial. Son muchas las dudas que surgen a partir de esta declaración, como para qué los quiere, qué tipo de datos usará o si cabe la posibilidad de impedirlo.

El abogado en Derecho Digital Borja Adsuara nos tranquiliza, asegurando que en ningún caso se reproducirán nuestros datos como tal, es decir, que no encontraremos un dibujo creado con IA con nuestra cara: “La IA generativa tiene que entrenarse con textos e imágenes, pero son los textos e imágenes que nosotros subimos y compartimos en las redes sociales. Pero una cosa es entrenar y otra es que vaya a reproducir esos contenidos en alguna parte. En ningún caso va a coger nuestros contenidos para reproducirlos o modificarlos”.

Pero, ¿para qué quiere nuestros datos META? Adsuara aclara que la IA necesita aprender de nosotros para poder crear por sí misma: “Pensemos en vez de entrenar, en aprender. Para aprender a pintar tienes que haber visto muchas pinturas, para aprender a escribir has tenido que leer a muchos escritores. La IA, a base de ver muchas fotos, muchos textos, gracias a eso puede generar nuevos textos y nuevas imágenes”.

¿Y por qué tienen que ser nuestros datos? Teniendo en cuenta que las Inteligencias Artificiales más potentes en este momento se están creando fuera de Europa y, por tanto, de España, si no obtienen datos de la población española será más difícil llegar a tener una buena comunicación con los usuarios: “Necesita entrenar a su IA para que cuando haya un robot de conversación hable en nuestro lenguaje, porque si no lo hace con el lenguaje de los usuarios de España al final acabará hablando como un ciudadano norteamericano”.

Aún así, las personas que no quieran ceder sus datos, se pueden negar a ello antes del 26 de junio a través de un formulario que pueden encontrar en la configuración de las aplicaciones. Sin embargo, esto solo aplicará a lo que se haya publicado en la cuenta de la persona que hace la petición, por ejemplo, si un amigo ha colgado fotos nuestras o ha compartido nuestros textos, META podrá seguir utilizándolos.

Pese a ello, Adsuara advierte de que no existe un riesgo real contra la intimidad, y ceder nuestros datos es una forma de colaborar en el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Europa: “La IA no va a saber quién es quién porque no le importa. Si hubiera la obligación de pedir uno a uno de sus usuarios el consentimiento sería tal esfuerzo que no merecería la pena, con lo cual Europa y las empresas de IA en Europa no se podrán desarrollar y estaremos siempre retrasados respecto al desarrollo de una tecnología que actualmente es la más importante”.