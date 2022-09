Un médico explica los riesgos que puede tener tomar el ibuprofeno sin beber agua, sin comer y con alcohol

Ibuprofeno 600, era a lo primero que requerías hace unos años como primer remedio para muchas dolencias, como cuando te dolía mucho la cabeza. Desde un decreto de 2015 sobre el uso racional de medicamentos, ya no lo podías comprar libremente en las farmacias. Aunque fue en 2019 cuando todas las farmacias dejaron de venderlo a no ser que tuviésemos receta. La única opción para conseguir el ibuprofeno 600 es acudir al médico, no para que te lo prescriba. Pero, en ocasiones, ni si quiera los médicos lo recetan.

Desde la conserjería de salud de algunas comunidades autónomas recomiendan a los médicos que eviten recetar ibuprofeno 600. ¿A qué se debe esta cruzada?

"No hay ningún medicamente exento de riesgo. El medico prescribe según el diagnóstico y ve la dosis más apropiada en la cual el balance beneficio-riesgo sea beneficioso para el paciente", comienza explicando Francisca González, médico de familia en Zaragoza y pertenece al grupo de fármacos de la sociedad de medicina de familia.

"El ibuprofeno fue una molécula que apareció hace muchos años. Se ha ido viendo en estudios que no hace falta dar dosis altas para que sea eficaz. Había evidencia científica de que no conseguíamos más eficacia por dar más dosis de 400. Se hicieron estudios comparativos entre el de 400 y 600 y se vio que la eficacia no variaba, pero sí el riesgo de los efectos adversos gastrointestinales", aclara sobre por qué se ha decidido no vender el de 600.









"Se aconseja tomarlos después de comer y sin haber bebido alcohol"



"Por lo tanto, la evidencia nos ha hecho ver que en el dolor leve y moderado con el ibuprofeno de 400 es suficiente. Si a una persona no se le va la molestia con 400, con 600 tampoco", aclara. "Si damos 600 en consulta es porque tenemos un diagnóstico y se le pauta la dosis que creemos que le va a beneficiar y le advertimos de los riesgos o damos tratamiento para evitar los efectos", apunta sobre los casos en los que sí recetan ibuprofeno 600.

"Empezaron a fallar otros fármacos antiflamatorios que eran más potentes y empezaron estudios en los que aparecían efectos adversos cardiovasculares y, entonces, se empezó a abudar del otro", cuenta sobre el motivo por el que se empezó a tomar mucho ibuprofeno como remedio.

"Tiene menos riesgo, pero yo me acuerdo que hace ocho años que había hasta ibuprofeno de 800. Se sigue estudiando y si con menos dosis es igual de eficaz por qué vamos a exponer al paciente a más riesgo", reflexiona la médico tras insistir que es suficiente con el de 400.

"Todos los antiflamatorios se aconseja tomarlos después de comer y sin haber bebido alcohol ¿Por qué? Pues porque puedes tomártelo sin agua, deprisa y corriendo y se puede quedar en el esófago y puede provocarte una esofagitis. Entonces, siempre ser recomienda que se tome con un vaso de agua. Además de con el estómago lleno, sin alcohol y un vaso de agua. El alcohol y el medicamento compiten en el estómago, entonces hace una cosa u otra. Esto aumenta cinco veces más el riesgo de una lesión gástrica", explica sobre por qué es necesario tomar estas prevenciones antes de ingerir un medicamento.

