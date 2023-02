¿Matan los terremotos o lo hacen los edificios?

Bloques enteros, casas bajas, edificios y todo tipo de construcciones han quedado completamente reducidas a escombros, sobre miles de personas. En el país vecino, Siria, todavía no podemos hablar de las cifras exactas de aquellos que podrían haberse desplomado allí. 5.000 personas han muerto y este es el último balance del terremoto. Un seísmo que tuvo el epicentro en Turquía, pero que se trasladó hacia el sur, causando el caos en Siria. Hay que esperar para conocer los datos definitivos, pero las estimaciones indican números próximos a las 30.000 víctimas mortales. Y es que, si bien es cierto que las labores de rescate están consiguiendo salvar muchas vidas, hay otros muchos que están desaparecidos y enterrados bajo los escombros. Y no les queda mucho tiempo, sino más bien una cuenta atrás de 7 días. Los equipos de emergencias luchan contra ese reloj desde el día de la tragedia, sin embargo, las réplicas ya han alcanzado las 300 repeticiones y las ayudas no consiguen acceder a las zonas más damnificadas.

La realidad después del terremoto

En la ciudad de Adana, en Turquía, se encuentra Mikel Ayestarán, colaborador de COPE. Es un territorio situado a unos 100 km del epicentro. Nos cuenta que el aeropuerto del lugar en el que se encuentra “se ha convertido en la puerta de entrada de la ayuda internacional que ha solicitado Turquía”. Allí se han topado con multitud de soldados, aviones militares, equipos de rescate y gran cantidad de cajas y paquetes de ayuda. Pero lo cierto es que no todos son capaces de llegar a la ciudad. En la centro han observado decenas de edificios destruídos y con desperfectos que, por ahora, les prohíben la entrada a sus respectivos vecinos; unos vecinos que desde entonces pasan las noches a la intemperie. Las temperaturas tampoco cesan. Nos cuenta Mikel Ayestarán que “los termómetros bajarán por debajo de lo cero grados cuando se esconde el sol. Se están levantando tiendas de campaña en el mercado principal, pero solo está la tienda. Ni colchones, ni mantas, ni nada”. Aunque, de momento, a los vecinos se conforman con estar lejos de un posible derrumbe.

La importancia de una buena construcción

Tanto Turquía, como Japón, al igual que otros muchos puntos con alta actividad sísmica en nuestro planeta, están acostumbrados a este tipo de sucesos. Pero existe una clara diferencia entre ambos. Una diferencia crucial que nos ha explicado Felipe Samarán, arquitecto y director del grado en arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria. Todos los países conocen cuáles son las probabilidades y el riesgo que corren de sufrir terremotos. En cambio, aunque la naturaleza no distinga de clases, estas tragedias “afectan siempre más a la pobreza”. ¿Por qué? La respuesta es sencilla y es que “la cuestón es cuánto estás dispuesto a gastar con respecto al porcentaje de posibuilidades de que pase algo”. Todo se basa en la inversión, desde la prevención hasta la cura. Tras el terremoto de Fukushima en Japón, la ciudad a día de hoy está prácticamente nueva. En cambio, zonas como México, Haití, o ahora Turquía y Siria, tendrán una labor mucho más compleja en cuanto a la reconstrucción.

Inmigrantes turcos en Berlín

Fuera del país, la la ciudad donde viven más turcos fuera de Turquía es Berlín. Allí está la corresponsal Rosalía Sánchez. En la capital alemana, 120.000 personas componen la comunidad turca, la mayoría dentro del barrio de Kreuzberg, conocido familiarmente como la “Pequeña Estambul”. Son un 10% de la población de la ciudad. Allí están viviendo con mucha preocupación lo que pasa en sus ciudades de origen y cómo están sus familiares. Rosalía afirma que, sobre todo, sienten “angustia por no saber nada de los familiares”. Muchos de ellos perdieron el móvil durante el terremoto y ahora no tienen forma de llamar a sus familiares, ni sus familiares tienen cómo localizarlos. Nos asegura que “la solidaridad es muy intensa”, se han depositado alimentos, comida, abrigos, etc. Hay cadenas de supermercados coordinadas para trasladar paquetes de ayuda hasta el país, incluso las empresas de transportes y aerolíneas se han involucrado con ellos.