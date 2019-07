Margarita Salas, ganadora del premio al inventor europeo 2019 por su trabajo en la secuenciación del ADN

El primer nombre que se viene a la cabeza cuando se unen las palabras 'ciencia y mujer' es el suyo, siempre. Por trayectoria, por pionera, por ser una mujer que ha abierto camino a las científicas por ser ejemplo para que miles de jóvenes fueran capaces de pensar que sí, que podían hacer carrera en la investigación a pesar de las dificultades.



Además, es una mujer que nunca ha perdido la humildad, la sencillez, la calma, y el sentido común, a pesar de ser una de las científicas más importantes del mundo y acumular premios sin parar.



Por todo eso y más, hablar de ciencia en España es decir su nombre. Hoy, ha estado en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE Margarita Salas, ganadora del premio inventor europeo 2019 por su trayectoria en la secuenciación del ADN.



Además, la científica española también ha obtenido el galardón del público en los premios de la Oficina Europea de Patentes

Salas ha afirmado en los micrófonos de 'La Tarde' ha afirmado la importancia de la votación popular porque "porque quiere decir que la gente me conoce, me aprecia y me vota".



Comparte también que con 80 años y sin tener ninguna intención de jubilarse, socialmente no ha sido mirada del todo bien: "A los mayores no se nos mira con demasiados buenos ojos, se piensa que a los 70 deberíamos irnos a casa y jubilarnos." Además, ella explica "que a los 70 la jubilaron pero por pertenecer al Consejo Superior de Ciencia le han nombrado profesora de honor y puede seguir trabajando".



"He pasado de ser discriminada por ser mujer, a ser discriminada por mi edad". "Cuando empecé mi carrera, a las mujeres no se nos consideraba porque no teníamos capacidad para esto." "Y ahora al ser mayor se me discrimina por la edad, porque a las personas mayores no se las tiene demasiado en cuenta." explica.



Sostiene muy firmemente que "no debería de haber jubilación forzosa sobretodo en determinados trabajos como este, la investigación".

Para terminar la conversación, ha dejado muy claro lo que le gusta hacer en sus ratos libres y ha afirmado que "además de la ciencia y todo lo que ello conlleva, le gusta mucho el arte, ir al cine."