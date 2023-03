Manolo Lama recuerda la divertida confusión del pediatra cuando nacieron sus hijas: "Dijo que era un milagro"

Puede sonar increíble pero es verídico. ¿Cuántas veces has ido por la calle y te has encontrado a dos niños absolutamente iguales? Dos gemelos que parecen gotas de agua. Muchas veces, ni siquiera sus padres son capaces de identificarlos. Hemos conocido un caso así este lunes en 'Mediodía COPE', donde hemos contado el caso de una madre que aseguraba que tenía que ir a la policía "para que le tomen la huella dactilar a mis gemelos y me digan cuál es cuál".

"Me he ganado el premio a la madre del año", contaba esta madre argentina en redes sociales. Conseguían identificarlos gracias a unas pulseritas. Tras quitarlas, se presentaron ante este problema. Parece sorprendente, pero ocurre más veces de las que puedas llegar a creer. Y, precisamente, este ha sido el tema que los copresentadores de 'La Tarde', Fernando de Haro y Pilar Cisneros, han querido conocer.

Por ello, y de la mano de Rosa Rosado, se han acercado a los oyentes del programa para saber si ellos también han vivido algún tipo de situación similar o parecida. Gemelos que de pequeños "no pueden distinguirse a sí mismo, ni siquiera en sus propias fotos, no saben quién es uno y quién es otro", han contado. Para la sorpresa de Cisneros y de Haro, una de las voces más conocidas de COPE ha intervenido para contar una divertida anécdota.

Manolo Lama recuerda la divertida confusión del pediatra cuando nacieron sus hijas



"Hola, gente-gente". Con esta particular introducción, el famoso periodista de 'Tiempo de Juego', Manolo Lama, ha intervenido en este programa para aquello que le ocurrió con sus dos hijas gemelas, Cayetana y Candela, cuando apenas eran recién nacidas. "Las dos fueron prematuras y una nació con pulmonía, neumonía y sin la formación de los pulmones", ha relatado el periodista deportivo. No obstante, ha matizado claramente que de pequeñas "no es que fueran iguales, es que eran dos toas de agua".

Así las cosas, él y su mujer Inmaculada las llevaron al médico, especialmente para que reconocieran a la pequeña con todas aquellas patologías. "Cuando entró el pediatra a verlas, nosotros los padres nos quedamos fuera y cuando salió el que había auscultado a la primera, dijo: "Esto es un milagro, es increíble que en apenas tres días esta niña haya podido eliminar la pulmonía, la neumonía y todo lo que tiene"", fue la respuesta que recibieron por parte del facultativo.

"Evidentemente, auscultó a la que no tenía nada, a la que estaba como una rosa", concluyó el periodista deportivo, poniendo así fin a su breve intervención a 'La Tarde' y despertando las risas de todos los participantes del programa.