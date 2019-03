"Los trabajadores de Air Europa aseguran que escucharon entre 15 y 20 tiros"

Miembros de la tripulación de Air Europa sufrieron este sábado un intento de atraco cuando se dirigían en una furgoneta hacia un hotel de Caracas donde iban a pernoctar tras hacer uno de los vuelos que conectan España con Venezuela. Según cuentan los propios trabajadores, fueron perseguidos por dos motocicletas. Primero intentaron cortarles el paso en la carretera, pero el conductor pudo acelerar y sortear el bloqueo. El vehículo llegó hasta la puerta del hotel y cuando se abrió la verja comenzó un tiroteo entre los motoristas y la seguridad del hotel. La tripulación entró corriendo y subió hasta el segundo piso. En la furgoneta también iban dos militares de la guardia bolivariana, pero no iban armados

Air Europa asegura por su parte que no hubo ningún tiroteo, pero la aerolínea ha decidido que su personal ya no pernocte en la capital venezolana dado los niveles de inseguridad, algo que ya les había reclamado hace semanas el sindicato de pilotos Sepla. José Roncero, miembro del sindicato Sepla de Air Europa, y una delegada sindical de tripulantes de cabina han contado en 'La Tarde' de COPE las diferentes versiones que trabajadores y compañía dan sobre lo que pasó. "Los trabajadores no cuentan lo que nos dice la compañía. Ellos hablan de que fueron perseguidos Nos relatan que oyeron tiros. Entre 15 y 20. Los tiros existieron y sólo hay que remitirse a los WhatsApp publicados del propio comandante. Nos parece maquillado el comunicado que ha hecho la aerolínea", han asegurado.

Ambos representantes aseguran que llevan meses denunciando la situación de peligro de los pilotos y auxiliares de vuelo que pernoctan en Caracas. "Ahora lo que queremos es que directamente no volemos a Venezuela porque el aeropuerto tampoco es seguro. Pero de momento ni siquiera tenemos el compromiso de la compañía de que no se va a dormir allí. Sólo se ha anunciado que los trabajadores descansarán en Punta Cana de manera provisional".