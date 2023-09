Los daños que se pueden reclamar por la DANA aunque no tengas seguro: estos son los pasos a seguir

La DANA continúa afectando a distinos municipios y pueblos de la Comunidad de Madrid y también de Toledo, elevando así en este último territorio a tres el número de fallecidos por el temporal. Las autoridades siguen alertando de la importancia de permanecer en los domicilios si no es estrictamente necesario salir, y de no conducir, entre otras recomendaciones, y siguen trabajando a destajo para reparar los múltiples daños que ha causado.

En La Tarde hemos visitado Aldea del Fresno, un municipio de Madrid, que, por cierto, ha quedado totalmente incomunicado debido al destrozo que ha provocado las lluvias en el pueblo, llevándose consigo un puente del siglo XVIII que servía de comunicación entre el pueblo y sus alrededores. Ha sido la propia Pilar Cisneros quien ha sido testigo de los graves daños que ha causado, y ha podido hablar con los vecinos afectados.

Entre ellos, Eva, que fue, probablemente, la última vecina que pasó por el puente antes de que cayera. "Ha ido a verlo hoy y ha tenido que irse enseguida, porque estava muy afectada de verlo así" explicaba la codirectora de La Tarde.

También ha podido hablar con el alcalde del municipio de Bargas, en la provincia de Toledo, que ha contado en COPE que, aunque ahora la situación esté mucho más controlada, "hemos pasado mucho miedo. Estamos trabajando sin parar, imagínate cómo nos encontramos en estos momentos, desconcertados y ha sido muy duro y muy fuerte".

Audio









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y todo esto sin saber cómo atajarlo, no hay quien pueda con esto, es algo horrible y ojalá no vuelva a ocurrir porque no he pasado más miedo en toda mi vida" explicaba en COPE, contando que no daba crédito de lo que estaba viviendo. Y es que la DANA ha dejado tras de sí multitud de destrozos, que, en muchos casos, no cubre el seguro y no se podrán recuperar.

Por eso, en La Tarde nos preguntamos, ¿cómo podemos subsanar esos daños y reclamarlos al seguro?

¿Qué hacer si la DANA ha destrozado tu casa o tu negocio y no tienes seguro?

En La Tarde hablamos con Miguel Crespo, el portavoz de Federación de Consumidores y Usuarios CECU, que nos explicaba que, aunque lo más importante es tener un seguro, es fundamental seguir ciertos pasos para poder reclamar los daños que ha causado la DANA.

"Superado el trauma inicial, es recomendable ir guardando evidencias, hacer fotografías, recuperar la documentación que tengamos..." explicaba este experto, aunque hay dos matices a tener en cuenta. Uno es, no tener seguro de ningún tipo, lo que nos llevaría a reclamar solo y únicamente si nuestra casa o negocio está "dentro de una zona catastrófica, porque hay ayudas para los damnificados" aseguraba.

Y, la otra es, tener seguro pero que no cubra y se desentiendan de estos daños."Si nos dicen que no se hacen cargo, la persona afectada tiene que dirigirse directamente al consorcio de compensación de seguros y comunicarle que estás afectado. Hay que hacerlo a la mayor brevedad, cuanto antes dar inicio a ese trámite" aseguraba.

Lo primordial, por tanto, es tener un seguro contratado, y si este se desentiende, "dirigirnos al conserje de compensación de seguros para que nos indemnice correctamente".