Jordi Sevilla: "Las administraciones públicas son un obstáculo al crecimiento social y económico"

"Hay un cierto análisis para entender por qué hay tantos cabreados, tantos enfadados, que tanta gente que se ha sentido marginada por la democracia, que explica el porqué votan al populismo", comienza explicando Jordi Sevilla Segura sobre su última publicación: 'Manifiesto por una democracia radical'. Jordi Sevilla Segura es dirige Contexto, la Unidad de Inteligencia de LLYC (Llorente y Cuenca) , que es una consultora y la obra que presenta en La Tarde de COPE y que recoge un análisis del origen de la polarización y una propuesta para superar la antigua dicotomía entre derechas e izquierdas. Lo que se está dilucidando a día de hoy con los conflictos diplomáticos que se están dando a nivel mundial,confirma que por muy grande que sea la interrelación económica que existe hoy, la lógica del conflicto es muy distinta. Según los datos publicados por Eurostat, España es el tercer país con mayor tasa de pobreza y/o exclusión social,tan solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, una problemática que no entiende de bandos.

El ascensor social no funciona

En 2023, 94,6 millones de personas en la Unión Europea estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,4 % de la población mundial. Los hogares monoparentales, esto es, los domicilios con menores dependientes en situación de exclusión social o riesgo de pobreza ascendía a más de la mitad en el caso de los españoles (52,7%). "Es un problema de dignidad nacional y que podríamos abordarlo y resolverlo con todas las garantías. Lo que se está generando es dos cosas: lo primero, una cierta estructuralización, cronificación de la pobreza, es decir, un sector de excluidos sociales muy amplio; por otro lado, el principal problema que tenemos es que el ascensor social ha dejado defuncionar", apuntaba el exministro de Administraciones Públicas.

La meritocracia puede entenderse como un mecanismo de selección o asignación de las posiciones y recompensas valoradas en una sociedad basado en el mérito del individuo independientemente del lugar de nacimiento, o es así como parte de la sociedad lo entiende. "El ascensor social tiene un primer prerrequisito, que es la igualdad de oportunidades, es decir, nazcas en la familia que nazcas la sociedad te proporciona un punto de partida razonablemente similar para que con tu mérito, con tu esfuerzo y con tu capacidad, si vas para arriba; por otro lado, yo creo también que ha habido una cierta pérdida de lo que significa la educación, no solo como algo endógeno", indicaba Jordi Sevilla.



Ingreso Básico de Ciudadanía en España

El Ingreso Mínimo Vital nació en España en mayo de 2020 como una necesidad surgida a raíz de la intensa crisis económica y social causada por la Covid-19. El objetivpo de la medida era erradicar la pobreza y favorecer la participación en el mercado laboral y la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad. "El resultado es que una de las ideas buenas para combatir la pobreza y la exclusión social, pues no ha funcionado, como en el mejor de los casos, a medias. El envejecimiento yo creo que está provocando un condicionamiento excesivo desde el punto de vista político electoral", incidía el que fuera postavoz económico del PSOE.

Democracia radical

Cuando uno tiene en sus manos el libro se percata que la dirección que toman ciertos argumentos se asimila más al de una rebeldía popular que al de una soberanía nacional. No obstante, es un concepto que utiliza Jordi Sevilla y viene explicado en sus páginas donde recoge de la escuela de Budapest "cuando se estaba buscando una alternativa entre un capitalismo que todavía no era social y un comunismo que no era democrático. Es ahí donde nace una tercera vía llamado "democracia radial".

Jordi Sevilla indica que dentro de la escuela de Budapest, para los pensadores, la tercera via tenía como concepto el aspecto de igualdad social, del socialismo conceptual al menos, y la democracia del capitalismo.









