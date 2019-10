Jesús Zarzalejos: "El TS considera que la violencia no es un elemento instrumental para conseguir un fin"

El profesor de Derecho Procesal Jesús Zarzalejos ha explicado en La Tarde algunas de las claves de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo por el juicio del procés, donde condena a los dirigentes independentistas a penas de entre 13 y 9 años de cárcel.

Por un lado, Zarzalejos destaca que se trata de una sentencia"muy motivada, por la densidad del razonamiento", y que "ae detiene en el juicio de tipicidad, de forma particular por qué no es un delito de rebelión" y sí de sedición.

Para Zarzalejos, "el punto determinante es la valoración que se hace de la violencia como elemento del delito de rebelión". "La sala hace una valoración que configura la violencia como un elemento no accesorio o no episódico, sino como un elemento instrumental, preordenado directamente a la consecución de algunos de los fines de la rebelión", algo que no se dio en el procés.

Por lo tanto, el Supremo entiende que la violencia contra la Consejería de Economía y la que se produjo el 1 de octubre de resistencia, "no es una violencia funcional, que no tenía habilidad o idoneidad suficiente para conseguir ninguno de los fines que prevee el artículo 472 del delito de rebelión".

"Constata que la violencia no formaba un elemento estructural del plan secesionista", insiste el profesor Zarzalejos.

Por otro lado, "el Supremo desmonta el derecho a decidir como una causa que legitime el incumplimiento del ordenamiento de jurídico".