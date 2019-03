Jesús Vázquez desvela los secretos de 'Bake off': "Hasta yo voy a cocinar"

Cuatro estrena este miércoles a las 22.45h. 'Bake off', el formato de mayor éxito en Reino Unido emitido en más de 30 países. En dicho programa, un grupo de concursantes anónimos pugna en una serie de desafíos por realizar los mejores postres y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases. Estrenado en 2010 en BBC Two, 'The Great British Bake Off' alcanzó tanta popularidad que a los tres años pasó a BBC One, la cadena principal del grupo y, posteriormente, Channel 4 se hizo con los derechos del formato.

En España, el encargado de presentar dicho espacio será Jesús Vázquez. A pocas horas del estreno, el presentador ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' de COPE para desvelarnos algunas de las sorpresas que nos esperan en "Bake off". " Los programas son temáticos y uno de ellos estará dedicado exclusivamente al chocolate, porque es uno de los ingredientes estrella de la pastelería. La gente va a aprender muchas cosas del chocolate", ha contado.

Vázquez resalta que es un concurso para pasteleros amateurs. "Doce personas van a estar encerradas con el objetivo de convertirse en el mejor pastelero amateur de España. Aprendes mucho del mundo de la pastelería, que es casi como una ciencia. Yo antes de hacer este programa sabía hacer filloa y poco más", ha dicho entre risas el gallego. Eso sí, ya ha adelantado en exclusiva que un día él se pondrá el delantar y cocinará. "Hay risas, hay lágrimas, hornos que se queman, tartas que se caen al suelo... Es muy divertido. Me lo he pasado bomba grabándolo", ha remarcado.

El programa recibirá a invitados especiales para participar en retos a los que se enfrentarán los concursantes. Serán Paco Torreblanca, Alma Obregón, Maestro Takashi, Christian Escribà, Sergi Vela, Giacomo Gianotti, Clara Villalón, José Roldán, Alejandro Montes y Patricia Smith. También rostros televisivos como Kiko Rivera, Raquel y Noemí Salazar, y César Brandon. El ganador recibirá como recompensa 50.000 euros y su propio libro de recetas.