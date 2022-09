¿Influye el aumento del consumo de la pornografía en que se cometan delitos sexuales a edades tempranas?

El senado francés lanza una serie de recomendaciones para frenar el avance de la pornografía. Entre otras cosas, pide protección para los menores de edad. Asegura que 1 de cada 3 niños de 12 años ha tenido acceso a material pornográfico y que la pornografía constituye en 25% del tráfico de vídeos a nivel mundial. Concretamente, el 97% de menores de edad consumen webs pornográficas.

"La situación es alarmante porque constatamos los daños de la industria pornográfica sobre la ablación de sistemas que analizan la violencia sobre las mujeres. Los que consumen esos contenidos exigen que sean cada vez más violentos. Los productores de esos vídeos explotan la vulnerabilidad económica y psicológica de jóvenes actrices", declara la senadora Laurence Cohen.

Asimismo, según la Agencia Española de Protección de datos, la edad media de acceso a pornografía está bajando tanto que está llegando a los niños de 8 años. "La difusión masiva de este material está en la base de mucho de los comportamientos que vemos entre nuestros jóvenes. Se preocupan poco por el valor de las consecuencias de sus actos sobre otros y también bastante poco por el consentimiento de la otra persona", comenta el Lorenzo Silva al respecto.

"Es un problema que preocupa a las fiscalías de menores porque esto lo traducimos en un progresivo aumento de los delitos contra la libertad sexual. También existen comportamientos muy sexualizados, de manera muy precoz. Incluso comportamientos que no se llevan a sanción porque se producen en menores de 14 años. Además de algunas prácticas sexuales que no corresponderían con la lógica de la edad de las personas que las realizan", comienza diciendo al respecto Marta Valcarcel, fiscal de menores de Sevilla.

"Estos comportamientos son muy difíciles de valorar porque se trata de menores, que tampoco tienen una gran experiencia sexual. Entonces, ellos no suelen tener conciencia de su mal actuar porque todos tienen libre acceso a internet y todos los jóvenes acuden a internet para aprender. Es lógico que a determinadas edades tengan interés por saber de sexo, pero la manera de llegar a este conocimiento ha variado. Antes el sexo se descubría de forma más natural y progresiva", analiza la fiscal tras señalar que "ahora se quiere saber de todo profundamente y de forma inmediata".









"La solución tiene que ser doble"



"No hacen la reflexión de pensar si lo que están viendo es real o si esas prácticas son hechos reales o fantásticos. Pero no deja de ser cine y en una película se ve todo tipo de prácticas y, al ser menores sin experiencia, les llega información enorme, muy diversa y sin explicación. Y ellos reproducen lo que ven sin saber sin son adecuadas o no", agrega.

"Este tipo de webs no tienen acceso restringido, pero tampoco hay una regulación que establezca algún tipo de sanción. Se han intentado dar pasos para intentar controlar o limitar el acceso de los menores a estas páginas. Hay una nueva estrategia de la Unión Europea, nuevas campañas informativos de la agencia de protección de datos o la Ley de protección de la Infancia y la Adolescencia, que sí regula como violencia el acceso no solicitado a la pornografía", señala Valcarcel, haciendo hincapié en que, a pesar de esto, "no existe ninguna regulación como en otros países".

"La solución tiene que ser doble. Por un lado, debe haber algún tipo de regulación o establecer unas mayores dificultades para que los menores puedan tener acceso. Es difícil porque si se piden datos a las personas que acceden a estas páginas, a nadie le gusta que les vinculen. En otros países se sanciona a las empresas que no ponen este tipo de control y una de las medidas podría ir por ahí", opina Valcarcel sobre cómo poder solucionar este problema.

"Es importante una educación diferente. Debemos intentar lograr que nuestros menores tengan una educación de carácter humanista. Es decir, una educación integral de la persona que no solo se base en conocimiento científicos, sino recibir una instrucción moral y social que les permita conocer el mundo que les rodea de verdad. Hay que humanizar a nuestra juventud, que tengan sensibilidad y puedan gozar de todas las emociones humanas. Se trata de tener valores positivos", agrega.