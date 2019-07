La historia de Yiyo y su cromo de Johan Cruyff

Yiyo Dorta ha estado en La Tarde en COPE, es de Santa Cruz de Tenerife, tiene 54 años y lleva en la cartera un cromo de Johan Cruyff jugando en el Barcelona. El cromo es de la temporada 1976/1977. El protagonista de esta historia consiguió el cromo al hacer la colección de la liga de fútbol. ''Cruyff era mi ídolo de pequeño y desde que lo tuve la primera vez pasó a mi cartera, y lleva 42 años conmigo''.

Yiyo estuvo en Amsterdam visitando la tienda del astro holandés y todo lo relacionado con Cruyff. ''Tuve que explicarles a los dependientes de la tienda lo que era un cromo''. ''Eran muy jóvenes y no sé si en Amsterdam existían los álbumes''. Cuando el canario exhibió la pegatina de Johan Cruyff, los chicos de la tienda le ofrecieron dinero, zapatillas y de todo por quedarse con aquella reliquia. ''No se lo di porque se trata de un tema sentimental, yo se lo enseñé y le hicieron una foto''.

Yiyo Dorta confiesa que tiene otro cromo de Cruyff pegado en el álbum de aquella temporada, ''buscando hoy el álbum original, tengo otra copia original pegado en el álbum, este era uno repetido que me guardé en la cartera''. ''Desde que tuve la primera, lo metí allí y ha ido pasando de cartera en cartera hasta ahora''. ''Una vez, hace 30 años, perdí la cartera en la playa y mi dolor era no recuperar el cromo, lo demás me daba igual''.

El canario asegura que ''es una seña de identidad, es algo que ha ido siempre conmigo y siempre le he tenido un cariño especial''. ''Cruyff era mi ídolo. He leído todo sobre él, visité Amsterdam para visitar todo lo relacionado con el holandés''. Yiyo afirma que ''si hubiera sabido que tenía otro cromo de Cruyff en el álbum, se lo habría dejado a los chicos de la tienda''.