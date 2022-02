El héroe de Lampedusa: "La muerte no conoce de protocolos. Y el instinto de salvar otra vida tampoco"

Vito Firorino es uno de esos héroes casi anónimos. Su historia merece ser contada y escuchada. Todo empieza una tarde de octubre de 2013 en la que un grupo de amigos italianos que salen a pescar en Lampedusa y deciden hacer noche en una bahía cercana. “En un momento determinado escuché que la barca se ponía en marcha, abrí los ojos vi que empezaba a amanecer, y dije, es la hora de levantarse. La barca la había puesto en marcha Alessandro pero a los pocos segundos se había apagado el motor y yo no entendía qué había pasado. En ese momento me metí en la cabina de mando y le pregunté a Alessandro que qué le había pasado al motor, pero él me dijo: "estate callado, estate callado". "Pero ¿cómo que me calle? Explícame". Y entonces él me miró y me dijo: ¿No escuchas gritos? Eran los gritos de al menos 200 personas, naúfragos de una balsa de migrantes que buscaban esperanza en el viejo continente.

“Estaban bloqueados. Les lancé los chalecos salvavidas y ya empezaron a cogerse y a acercar a los niños a la barca. Ahí empezó la tragedia porque no conseguía subirles, estaban todos sucios de gasolina, era una situación realmente ingobernable. Pero conseguí subir al primero, al segundo... gritaban, lloraban, nos daban las gracias.” Eran momentos de confusión y todo lo que Vito alcalzó a entender es que había sucedido una tragedia.

“Cuando llegamos al puerto, porque hicimos un trasbordo de mi barca a la de salvamento, aunque el protocolo no lo consiente, pero la muerte no conoce de protocolos. Y el instinto de un hombre de salvar la vida de otro menos. No me dieron la posibilidad de salvar a otras personas en el mar y cuando llegamos al puerto, en el muelle, contaron a los que habíamos salvado, eran 47 personas.” Ahora, con el tiempo le sabe a poco. Vivió una experiencia que le cambió la vida a mejor por saberse salvador de varias decenas de persona, pero sobre él siempre pesará la losa de no haber salvado a más.

Con los chicos que salvó sigue manteniendo el contacto pero ninguno está ya en Italia, todos se encuentran en el extranjero. Es la historia de la mayor tragedia vividas en aguas de Lampedusa y que cogió a un humilde heladero de pesca con amigos, para ponerles la prueba de salvar todas las vidas humanas que pudieran.

Ahora Vito cuenta su historia para transmitir la realidad de una tragedia que no es aislada y que se repite año tras año en las aguas del mediterráneo con vidas que, hasta que no las escuchas gritar entre las olas, no parece que tengan importancia.