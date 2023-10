Fernando de Haro, desde un centro de acogida en Lampedusa: "Algunos han visto cómo sus compañeros han muerto"

Este es el centro de internamiento y de acogida de los migrantes en Lampedusa. Es un centro pequeñito donde pueden contar que durante el mes de septiembre, en algunas semanas, han llegado hasta 10.000.

Aquí reciben una primera acogida, se les permite cargar el móvil para que así puedan llamar a sus familias y decirles que han llegado bien. Las organizaciones humanitarias, especialmente Cruz Roja, les da una primera atención. Y cuentan sus historias, historias duras, difíciles. Salen de países africanos, tienen que recorrer el desierto y luego pagarle a las mafias. Algunos han visto cómo sus compañeros de viaje han muerto.

Ha llegado, por ejemplo, en los últimos días, un niño de tres años que no tenía a nadie que le acompañase y que no hablaba ninguna lengua que se pudiese precisar cuál era. En este centro de internamiento caben 600 personas y el gobierno italiano no quiere aumentar su dimensión porque temen que provoque un efecto llamada.

Tan pronto como es posible, los migrantes que lleguen aquí, son trasladados a Sicilia.