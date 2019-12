Se hace viral el tuit de un padre incapaz de resolver un problema de los deberes de su hijo

“En un parque había 473 limoneros. Luego, se plantaron algunos limoneros más. Ahora, hay en el monte 620 pinos canarios. ¿Cuántos limoneros se plantaron?" Tranquilo, que te lo voy a repetir. Los enunciados de los problemas hay que leerlos detenidamente y a ser posible varias veces. Ahí va: “En un parque había 473 limoneros. Luego, se plantaron algunos limoneros más. Ahora, hay en el monte 620 pinos canarios. ¿Cuántos limoneros se plantaron?" ¿Mas claro ahora? No? Ni idea de cual puede ser la respuesta? No tiene sentido? No tiene lógica? Tal vez de eso se trata de buscar un razonamiento, un camino, más que una solución?

Víctor subió a twitter este enunciado con el siguiente mensaje. “Los profesores de mi hijo se pasan tres pueblos, soy incapaz de solucionar el problema y es de segundo de primaria!!!! Si la solución es distinta a “Algunos limoneros más” yo no la encuentro. E inmediatamente el universo tuitero que a veces puede ser horrible y brutal pero otras muchas se convierte en un fabuloso contenedor de ingenio se puso en marcha con respuestas tan imaginativas como éstas:

“Esto es de doctorado de filosofía. Estás seguro de que es la asignatura de matemáticas?”.

“Aunque quinientos y algo” también es una opción posible. Depende de los limoneros que quisieran plantar...abrimos debate sobre la productividad de los jardineros en un santiamén, tu decides”. “La respuesta es “mogollón”. Está claro, solo hay que leer el enunciado. Si es en Andalucía, una jartá. En Bilbao estaría en Euskera, pero la traducción sería: los justos para dos cubatas".

”Esto es matemáticas o comprensión lectora? Creo que intentaron plantar limoneros pero no era un terreno propicio, de ahí que solo sobrevivieran los pinos que ya había: ES un problema ecológico Ese problema puede estar puesto sin ninguna errata con la intención de que los alumnos aprendan a razonar. Ejemplo que se pone el tema de sumas: En un Barco hay tres perros y 4 gatos ¿Cual es la edad del capitán? Los alumnos de primaria responden7 sin pensaren el problema!!! Y así hasta el infinito.

En la tarde, se nos plantea otra pregunta ¿Sabes hacer los deberes de matemáticas de tus hijos de 7 años?

Mario Morán es profesor de matemáticas de niños de segundo de primaria, ha afirmado a 'La Tarde' de COPE: “Si es verdad que este problema de las redes sociales parece mal planteado. Aunque cuando lo has leído tú en voz alta me ha parecido más fácil de entender pero luego lo ves en el papel con los datos y la parte de operaciones da la sensación de que está mal planteado”.

“Cuando lo has leído tú (Pilar) sí que se me ha ocurrido que la respuesta puede ser en torno a 500. Hay veces que se les plantean problemas que se resuelven a través de la lógica pero si nos centramos en la parte matemática no tiene una solución. Habría que hablar con el profesor que ha planteado el problema”, comenta Morán.

El profesor Mario Morán considera que cuentan tanto la comprensión lectora como la parte matemática. “Hay muchísimas veces en las que se plantean problemas para que los alumnos utilicen la comprensión lectora para resolverlos sin necesidad de operar”, añade.

Mario Morán: "Lo que se intenta es que todas las asignaturas estén conectadas, si en una ciencias están dando los ecosistemas pues en el problema matemático se les habla de los ecosistemas".

Mario ha concluido: "Lo que se intenta es que todas las asignaturas estén conectadas, si en ciencias están dando los ecosistemas pues en el problema matemático se les habla de los ecosistemas".

Mariví, madre de una niña de primaria ha explicado: “Ella suele entender los problemas de matemáticas, de momento no tengo problemas en entenderlos, los profesores nos cuentan que ahora están reforzando la comprensión, que es lo que les cuesta un poco más de los enunciados porque intentan ir muy rápidos”.

“Los logaritmos neperianos yo no sé si me voy a acordar”, ríe Marívi, madre de una niña de 7 años.