La foto de Fernando de Haro: "¡Qué necesidad de tener esos andares de aristócrata con la cadera!"

Foto tomada en medio de la sabana. La hierba fuerte y alta le llega casi a la cintura a seis agentes forestales negros, curiosamente todos ellos calvos. Los seis agentes forestales, empujan, con sus uniformes verdes, un remolque que parece haberse quedado atascado. La escena transcurre bajo un cielo en el que luchan nubes de ceniza con nubes blancas que se hinchan para parecer más grandes. A los seis agentes forestales les cuesta mover el remolque porque tiene dentro una jirafa. Mil kilos de jirafa, seis metros de jirafa, prodigio de la evolución. El animal lleva los ojos tapados para evitar que se asuste más de lo que ya lo está. No hay quien se acostumbre a una jirafa. El pelaje amarillo gastado con manchas de leopardo no encaja con su mansedumbre. Dos cuernos sobre la cabeza cuando no hay a quién envestir en las alturas. El cuello demasiado largo. Una jirafa es una exageración, qué necesidad había de levantar tanto el pescuezo, de buscar los brotes de la acacia tan arriba, qué necesidad había de tener esos andares de aristócrata con la cadera dislocada, qué necesidad había de encumbrarse tanto. Venga crecer y luego, claro, hay que pasarse el día comiendo y no hay quien se defienda de los leones . Tan pronto como vemos una jirafa la reconocemos como algo familiar porque dentro de nosotros hay también una cebra a manchas que ha crecido demasiado, que busca demasiado alto, que tiene cuernos que no sirven para nada. Todos tenemos dentro una jirafa que está atascada en un remolque en medio de la sabana y no hay nadie que pueda moverla por más que se esfuerza.