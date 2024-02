Foto de Fernando de Haro: "En el horizonte una primera línea de montañas no muy altas"

Foto de un desierto. De un desierto sin arena. Hay muchos desiertos sin arena y sin dunas. El cielo quiere ser azul pero se queda en gris. Un gris difuminado como una acuarela. Y en el horizonte una primera línea de montañas no muy altas, en realidad es un serrijón pardo. Luego una segunda línea de colinas de color más claro, colinas de un planeta inhóspito, colinas como un laberinto en el que se pierde la sed. Una de esas colinas quiere verdear pero se queda en una sombra de color pistacho. Y luego un beduino que igual se llama José, o Benjamín , un beduino con aspecto bíblico, con barba corta y muy negra, con una túnica con capucha y con un móvil de última generación en el bolsillo. En los días serenos hay cobertura en el desierto de Jericó para ver los partidos de la Copa de las Naciones que se juegan no muy lejos. El beduino se hace acompañar de un pollino blanco como un puñado de sal, un burro pequeño, con las orejas muy largas. El asno parece que tiene la mirada torva pero es solo una apariencia. Lejos de la bestia cualquier gesto hosco. Es blando por fuera y solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, parecen dos escarabajos de cristal negro. El pollino y el pastor beduino miran un rebaño de pocas ovejas, ovejas que son ovejones acompañadas de un carnero que da miedo. El pastor beduino cuando se pone el sol y sale la luna le pregunta qué hace silenciosa en lo alto del cielo, le pregunta si no está cansada de ser cuchillo fino y de ser luz redonda, el pastor le pregunta a la luna si espera algo, si conoce el secreto de las estrellas que apaga los días en los que aparece entera.