Foto de Fernando de Haro: "En la foto una campa con hierba, una campa con árboles al fondo"

Foto del gran maestro Garry Wainogrand, Foto en color de cuando las fotos en color tenían tonos pastel, tonos suaves. Por eso pensamos que nuestros padres se casaron en un mundo dramático, un mundo en blanco y negro, un mundo de fuertes contrastes. Y que luego la vida les fue más leve, es cosa de las fotos. En los años 60 los retratos y las escenas en la calle parecen todas amables, como si todo, de repente hubiera sido más fácil, más elegante, más romántica. Es cosa de los tonos pasteles. En la foto una campa con hierba, una campa con árboles al fondo, con muchos postes de luz, postes de luz que también son arboles sin hojas y sin ramas. Varias familias miran hacia el cielo. Una de las madres con un elegante vestido camisero claro y un bolso en el codo se apoya en un poste, levanta mucho la cabeza y señala con el dedo hacia lo alto. Señala aunque todos saben bien donde tienen que mirar. Señala porque es un modo de hacer suyo lo que sus ojos pretenden distinguir. Un niño pelirrojo con camisa de flores se queda con la boca abierta y los ojos clavados allá arriba. Un muchacho se pone la mano en la frente para que el resol no le impida disfrutar del espectáculo. Una muchacha con un bonito pantalón corto se cruza de brazos, observa con más calma. Padres, madres, hijos cada cual con su gesto escruta algo que se mueve en el lejano azul. Pero no hay unanimidad. No todos levantan la barbilla, no todos señalan, no todos se admiran. Uno de los muchachos de primera fila, el mejor equipado porque lleva gafas de sol, está a otra cosa. Uno de los hombres maduros, en cuarta fila, exhibe su indiferencia mirando a cámara.