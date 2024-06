La foto de Fernando de Haro: "Falta mucho valor para bañarse en el agua"

La foto de hoy está tomada en uno de esos países en los que las vacas son sagradas o casi. En la foto dominan los azules. Azul el agua, azules los grandes cantos de la orilla. El río baja encabritado como un cachorro jugetón que disfruta con la espuma. Cachorro al que le gusta saltar, hacer reír, y reírse dejando los dientes al descubierto. Dientes todavía de leche. La estrecha rivera se acaba en una pared blanca caliza. El arroyo cachorro baja con prisa por una garganta estrecha. Cuatro pastores con turbantes y túnicas de colores intentan que las vacas crucen por un puente pequeño. En un puente de troncos y de piedras. Los animales tienen chepa como si fueran camellos. Y encima de la chepa una montura llena de mantas. A los animales les asusta el estruendo, el agua demasiado traviesa y se resisten a unirse al puente para cruzar al otro lado. Los animales se resisten a subirse a pesar de que los pastores castigan con varas y tiran con todas sus fuerza del ronzal. Las bestias miran de reojo el puente de palos y piedras. No se mueven, no se mueven porque falta mucho valor para bañarse en el agua por un río que no volverá nunca a ser el mismo.