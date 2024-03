Foto del día de Fernando: "El pollino lo monta sin silla un niño descalzo y negro"

Foto de un pollino en Tierra Santa. No hay ni palmas ni mantos ni osanas, ya es lunes santo. Foto de un asnillo en Tierra Santa, con el pelo de color canela, la cabeza muy grande y el rabo muy corto. El asnillo no se queja pero tiene el cuerpo salpicado de mataduras, de llagas y heridas. No ha habido quien se las haya curado con zumo de limón. Al asnillo le gustan las naranjas mandarinas y los higos morados, es tierno y mimoso pero fuerte y seco como un cuero. El pollino lo monta sin silla un niño descalzo y negro. Están parados el asnillo y el niño en medio de una gran ruina, el animal pasta el polvo que han levantado grandes paredes de hormigón al caer por tierra. Todo es devastación: las casas derrumbadas, las calles devoradas por los cascotes. Todo es devastación, el alma gris de hambre y de miedo. No hay ni palmas ni mantos ni osanas, ya es lunes santo. El cielo despejado trae truenos sordos, interminables, truenos como piedras que cayeran sobre el pueblo. Y las flores y los pájaros callan. El asnillo y el niño que lo monta solo escuchan los corazones yertos, los suspiros de las madres solas. El asnillo entró en la ciudad con alegría de ramos y con la multitud que gritaba y cantaba y ahora ya no queda ni el olor a azar, ni el susurro de la alberca, solo los corazones yertos. Ya no queda más que la tarde nazarena de púrpura, la tarde herida que sangra y un trote lento como una débil esperanza.