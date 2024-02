Fernando Savater, más personal que nunca: "El tiempo no cura nada"

"Escribo solo para amigos curiosos y enemigos biliosos, los únicos que eventualmente pueden interesarse por esos ejercicios de estriptis espiritual", así se dirige Fernando Savater a los lectores de su nuevo libro. El autor de clásicos como 'Ética para Amador' y 'Política para Amador' regresa con 'Carne gobernada'.

"Este es el libro menos planeado de todos los que he cometido", señala Savater. Se trata de una de sus obras más personales en la que recorre sus vivencias, recuerdos y reflexiona sobre la política actual, el deseo y la sensualidad en la madurez. A sus 75 años, llega con esta obra, que como ha reconocido, pertenece a su "estilo tardío" y, no solo eso, sino que además "llega fuera de plazo".

Para analizar esta nueva obra, se pasado por los micrófonos de 'La Tarde de COPE'.Fernando Savater ha reconocido que uno de sus peores momentos fue cuando perdió a su mujer, Sara. Como ha reconocido, "es algo que trasciende una pérdida normal". En 2015, falleció a causa de un tumor, algo que les separó tras 35 años juntos.

"Yo cuando murieron mis padres sufrí. Los quería mucho pero era algo que estaba en el programa. Los padres estamos para morirnos. Lo que no estaba en el programa era que se muera la persona que tu has elegido como destino de tu vida", confiesa en la entrevista con Fernando de Haro. A partir de este suceso, cambió su vida por completo y también la forma en la que se levantaba. Ahora todos sus días, se despertaba triste y "con el tiempo aprendes que uno no se tiene proque morir de pena pero puede vivir de pena". Esto, asegura Savater, es la base de cualquier relación. Ya que "cuando uno se enamora, la vida deja de ser una vida para algo y empieza a ser una vida para alguien".

En este punto, es necesario diferenciar entre lo racional y lo razonable. La parte racional es la versión instrumental de las cosas, lo lógico. Sin esto, no podemos sobrevivir. Es decir, si vives en un octavo piso debes bajar por ascensor y no por la ventana. Por el contrario, lo razonable es aquello que nos conecta con los otros. Es la razón para vivir.

¿El tiempo tiene la solución? Probablemente sea una de las cuestiones más repetidas por muchas personas en el mundo. No obstante, para Fernando Savater la respuesta es clara y básica: "El tiempo no cura nada". Entonces, ¿la respuesta la tendríamos en el estoicismo? Para Savater no. "Los seres humanos fingimos que es una gran sabiduría lo que en el fondo no es más que la resignación"

¿Filósofo o maestro?

"Yo agradezco a los que me han dicho filósofo, pero no he sido filósofo. Filósofo es Kant o Espinosa. Yo he sido profesor de filosofía", acalara Savater respecto a esta cuestión. Su labor ha sido la de acercar los grandes pensadores y los principales pensamientos a multitud de personas. "Siempre he pensado que el mundo está lleno de genios pero hacen falta maestros".

Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria en la filosofía, nos ha confesado que ahora ya apenas la lee. Incluso, apunta, a que ahora "la filosofía me aburre un poco".

Estamos hechos de pasado

"La realidad en la que vivimos nunca compensa lo suficiente, necesita un complemento importante que es lo que da el pasado o para otros es el futuro". Savater cree que todos estamos hechos de pasado, ya que el presente nos tiene insatisfechos por la incertidumbre que nos genera. No obstante, en el pasado aunque hayamos tenido problemas o no sean buenos recuerdos, pero como ya ha sucedido no puede pasar nada malo.

Sin embargo, hay ciertos sucesos que nunca se olvidan como los atentados que cometía ETA. Para Savater, cuando se empezó a considerar que ETA era la izquierda deseable fue cuando todo se convirtió en un desastre. A lo que se suma PODEMOS. "Los que hemos vivido en hispanoamérica y sabemos lo que es el boliavarianismo y la gente lo veía como una esperanza, a partir de ahí todo ha ido cuesta abajo".

