Polio: Cuál es el riesgo real de que resurja y cómo evitarla

Parece que la situación sobre la enfermedad de la Polio está resurgiendo, pero sin gravedad. Jerusalén fue el primer lugar en el que se detectó el primer caso en tres décadas, un niño de 4 años que no estaba vacunado. Después fue Londres donde se detectaron rastros del virus a finales de junio en las aguas fecales. Aunque, no se detectaron casos hace apenas unas semanas han comenzado una campaña de vacunación. La tercera ciudad ha sido Nueva York, en la que se ha detectado un caso en un joven sin vacunar y que sufrió una parálisis derivada de la Poliomielitis.

Las aguas residuales han revelado la presencia del virus. ¿Por qué reaparecen enfermedades que parecían erradicadas? El divulgador científico Jorge Alcalde ha aclarado en La Tarde de COPE que “enfermedades como la Polio están prácticamente extinguidas, pero no erradicadas”. De hecho hay algunos países como Pakistán y Afganistán que tienen Poliomielitis endémica.

VACUNAS

Esta enfermedad está producida por el virus de la Polio, lo que ocurre es que en el 90% de los casos no genera síntomas graves, solo en un 1% puede infectar el sistema nervioso y neuromotor lo que desencadena posibles parálisis. Por eso, afirma Alcalde "la mejor forma de prevenir esta enfermedad es a través de la vacunación".

Existen dos tipos de vacunas para la Polio, la primera que se creó y que se inyectaba y que impide que se desarrolle la enfermedad, pero no la circulación del virus, es decir, no evita el contagio. Sin embargo, en países donde el virus sigue circulando como en Pakistán o Afganistán hay que poner el segundo tipo de vacunas. Estas permiten la infección de las mucosas respiratorias e intestinales, evitando contraer la enfermedad y el contagio. “El problema surge cuando una persona que tiene la segunda vacuna entra en contacto con un no vacunado”, ha subrayado el experto.

Por su parte, María del Mar Tomás es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ha aclarado que son casos muy concretos, si bien "hay que seguir vigilando por si surgen más casos".

Donde hay una elevada tasa de vacunación es raro encontrar casos de virus de la Polio, pero como venimos de la situación del covid "estamos en alerta" y se puede detectar el virus a nivel poblacional en las aguas residuales. Si por el contrario la zona tiene una baja tasa de vacunación puede haber una transmisión silenciosa.

MENORES DE CINCO AÑOS

Este virus, “afecta menores de 5 años", ha asegurado la experta. Para evitar que se produzcan parálisis, lo que han hecho es completar la dosis de refuerzo.

Lo que preocupa son las tendencias antivacunas, ya que la vacunación es una de las metodologías que ayudaría a frenar la transmisión. De tal forma, que para parar la transmisión se debe dar una alta tasa de vacunación. Pero lo cierto es que los casos que se han producido en Londres e Inglaterra presentan una alta vacunación. Por lo tanto, otro método para combatir el virus es eliminar la vacunación con virus inactivo.