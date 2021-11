El exalcalde de Caracas asegura en 'La Tarde' que las elecciones de Venezuela son "un fraude perfecto"

Fernando de Haro ha entrevistado en 'La Tarde' de COPE a Antonio Ledezma, exiliado y exalcalde de Caracas; Alexander Campos, profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y director del Centro de Investigaciones Populares; y Miguel Henrique Otero editor del diario El Nacional para analizar la situación que se está viviendo en Venezuela con las elecciones regionales.

Las elecciones de Venezuela tuvieron una participación del 40% donde el chavismo se ha hecho con el control de los gobiernos regionales. Esto lo va a utilizar Nicolás Maduro para presentarse como un demócrata cuando ya sabemos lo que es Maduro. Las circunstancias han sido especiales: limitación de la libertad para opositores o incidentes violentos. Además, la oposición ha concurrido dividida porque un sector ha sido partidario de la abstención y otros de la participación.

Nicolás Maduro se ha presentado como ganador de unas elecciones con alta abstención defendiendo su legalidad. Antonio Ledezma, exiliado y ex alcalde de Caracas, asegura que "no puede haber una elecciones limpias en una dictadura que ha usurpado los poderes públicos, que no hay separación de poderes y en la que Maduro controla los tribunales y el poder electoral".

"Es la consumación de un fraude perfecto", asegura el exalcalde de Caracas, que explica que hay un régimen que ha escalado en la tarea de controlar las instituciones de Venezuela. Además, añade que Nicolás Maduro ha influido en la oposición por medio de Cuba, que asesora a la esta y decidieron penetrar en los sectores opositores, generando una pseudodirigencia cuyos dirigentes han sido "comprados y extorsionados".

Alexander Campos, profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y director del Centro de Investigaciones Populares, ha comentado que "desde dentro de las comunidades populares la verdad es que hubo más abstención que en otras elecciones a pesar de que la presión sobre los ciudadanos de los sectores populares esta vez fue mucho mayor porque el esquema de violencia en el acto electoral que amenaza con restringir la comida, gas, acceso al agua y a todas las realidades que hacen posible la vida. En este sentido, ha asegurado que "la presión no es en las urnas, sino antes y después", pero a pesar de esto la gente no cedió y no fue a votar. "Valoro la reacción de la gente que fue un rechazo a la elección y a esa manera de hacer política represiva". Respecto a esta abstención, el profesor ha explicado que "la abstención es mayor y debe de haber sido en torno al 75%". Además, justifica su postura explicando: "Cómo en un país donde la mayor parte de la población rechaza el régimen va a ganar con un 85% de votos las elecciones? No tiene ningún sentido". "No es una elección legítima" y las urnas se habrían rellenado.

La oposición se dividió por estrategias diferentes y Alexander ha explicado que la solución para evitar esta situación "pasa por escuchar lo que la gente dijo, hay un sector de la oposición que tuvo una narrativa y otro que otra, pero la realidad es que un sector lo interpretó mejor lo que el pueblo quería.".

Sobre la posición del Unión Europea en estas elecciones mandando a observadores para vigilar los comicios, Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional exiliado en España, ha asegurado que Maduro va usar esta observación para decir que hubo unas elecciones legales y asegura que la posición de la UE ha sido "ambigua". Para él, el organismo debe "seguir la línea dura de sanciones, de acorralar el régimen para generar una oposición para poder sacar a Maduro".

Respecto al fallo de la oposición, Miguel Henrique opina que "los grandes responsables del fracaso son los miembros del G4 que secuestraron la estrategia de la oposición y que terminaron siendo, tristemente, servidores del régimen", afirma Miguel Henrique Otero.