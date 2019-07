Estos son los riesgos de utilizar el altavoz inteligente Alexa

Alexa es uno de esos asistente virtual que cada cada vez nos podemos encontrar en más casas. Un aparato capaz de responder a cualquier pregunta que se le plantea. Ya conocen que la tecnología tiene sus pros pero también sus contras, y es que todas las conversaciones que los consumidores mantienen con Alexa, por muy inocentes que sean, nunca va a desaparecer de sus archivos.

Un alto directivo de la multinacional Amazon ha reconocido a preguntas de un senador estadounidense sobre la seguridad del sistema que el dispositivo Alexa guarda para siempre las conversaciones de sus usuarios salvo cuando un cliente decide eliminar este historial, y aún así, a veces no llega a desaparecer del todo. El alto directivo del gigante americano también ha dado a conocer que miles de empleados de Amazon de todo el mundo revisan a diario conversaciones aleatorias que mantenemos con Alexa, llegándose a escuchar hasta 1.000 conversaciones por turno.

La autora del libro 'Datanomics', la abogada experta en nuevas tecnologías y seguridad online, Paloma Llaneza, muestra la gran cantidad de datos que da a conocer la inocente conversación que Pilar Cisneros ha mantenido con Alexa. Conversación a través de la cual el famoso asistente virtual ya conoce que Pilar Cisneros tiene una perra de cinco años, que está preocupada por su salud, desde donde ha realizado la conversación, por su voz de como de preocupante es la situación y qué tanto quiere a su mascota. Todo esto tras una simple conversación que apenas llega a los dos minutos.

Paloma esta convencida de que “todos los asistentes virtuales guardan todas las conversaciones de sus usuarios por muchos motivos, entre otros para mejorar la herramienta” y cree que “no hay que aceptar el desasosiego que va aparejado a la tecnología. No solo las de Amazon, sino en cualquier empresa de cualquier desarrollador que ha trabajado para Amazon”.

La abogada experta en nuevas tecnologías y seguridad online recuerda que “en Europa cuando yo cancelo mis datos, que es lo mismo que decirle a mi dispositivo que borre todos los datos, a la empresa a la que le digo que cancele todos mis datos tiene la obligación de decir a todas aquellas empresas que les ha pasado mis datos que los borre también. No es aceptable que Amazon diga que esas conversaciones que están flotando no se sabe donde no se van a poder borrar. Eso es concebible en EE.UU pero no en Europa”.

Una visión diferente la tiene el director de la revista QUO, Jorge Alcalde, a quien no le produce tanto desasosiego este tipo de tecnologías en las que contempla más beneficios que contras.

La realidad vuelve a demostrar que la tecnología facilita y mejora nuestra calidad de vida pero a cierto coste.