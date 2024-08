Esta es la cantidad a partir de la cual Hacienda puede vigilar tus ventas en Wallapop

Son muchas las personas que de manera habitual compran y venden artículos de segunda mano a través de las diversas aplicaciones que existen para ello. Se trata de un fenómeno que está muy de moda y ha llevado a España a que las transacciones de esos bienes aumenten un 88%, mientras que el valor monetario lo ha hecho un 91%. Todo se debe a la aparición hace más de una década de Vinted, Wallapop y Milanuncios.

Gracias a ellas, los vendedores y compradores se ponen en contacto para llevar a cabo el trámite ofreciendo, además, cierta seguridad para ello. Pero, ¿qué sucede con esos ingresos? Hacienda está prestando desde principios de este 2024 especial atención a este tema. Y es que en enero entró en vigor un decreto que las obliga a informar sobre las ventas que superan los 2.000 euros en beneficios anuales, también de aquellos que realicen más de 30 operaciones en 365 días.





¿Cómo se calcula sobre la ganancia?

Es por ello por lo que, ya terminada la campaña de declaración, el organismo está enviando cartas de avisos para quienes no han declarado esos ingresos. Ahora bien, ¿por qué ahora? "Porque ha habido durante todo este período un auge del comercio electrónico de las transacciones que se hacen en estas plataformas", explicaba José María Mollinedo, Secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda en 'La Tarde'. A partir de aquí, los 27 países de la Unión Europea van a "obtener la información de esas operaciones que se hayan realizado en ellas".





Lo que está claro es que hay personas que hacen negocio. En ese caso, habría que hacer un cálculo sobre la ganancia que se ha obtenido, algo complicado "cuando alguien lo ha comprado para su uso particular", pues no va a conservar la factura. Si lo vende, "habitualmente lo hace en pérdida", vende a un precio menor de lo que costó inicialmente. Estas ni siquiera hay que declararlas ni buscar documentos para saber cuánto costó.

¿Cuándo pueden empezar a investigar?

En definitiva, ese número tan alto del que hablábamos al principio "es para buscar esas operaciones que se realicen con fines comerciales y evitar que estén siendo verdaderos negocios ocultos", apuntaba el experto. En caso de que se alcance, no solo afectará al impuesto de la renta, "también a los impuestos indirectos que conllevan" como, por ejemplo, el IVA. Quien lo compra estará sujeto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

"Se llamará a quien compre algunos bienes singulares que tengan un mayor importe", el cual empieza a preocupar cuando alcanza los 10.000-15.000 euros. Seguidamente, los servicios tributarios autonómicos harán que pague ese impuesto si se trata de una venta que ha hecho un particular. La comunidad autónoma en la que reside no iniciará una comprobación, "le enviará una carta de aviso donde diga que Hacienda tiene esa información y se lo comunica por si le corresponde declarar". Es por ello por lo que resulta de máxima importancia presentar la liquidación correspondiente ya que, si no, "le van a requerir".

Si esto ocurre, "conllevará una sanción". Pero, si lo hace de forma voluntaria, "se ahorrará las sanciones". Además, tendrá un recargo variable de un 1% por cada mes de retraso hasta 1 año después. Si pasa este tiempo, "se le impondrá uno de un 15% de la cuota que tuvo que pagar". Y, ¿si paga en plazo? "El recargo tiene un descuento del 25%", por lo que es mejor cumplir cuanto antes.