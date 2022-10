¿Emprender en tiempos de crisis? Esta la estadística que podría hacerte cambiar de opinión: "Muy importante"

¿Emprender o no en tiempos de crisis? Es posible que en más de una ocasión te hayas hecho esta pregunta y lo cierto es que, muy seguramente, no tengas una respuesta clara. Emprender da miedo, y hacerlo en tiempos de crisis puede sonar terrorífico. ¿Y si mi negocio no es un éxito? ¿Y si me veo obligado a cerrarlo tras mucho esfuerzo? Son muchas preguntas las que se nos y las disoluciones de sociedades se han disparado hasta un 22%. Todo ello, sumado a las rebajas de crecimiento del FMI hace que, sin lugar a dudas, el escenario no sea el idóneo para tomar la decisión de emprender.

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta si quiero hacerlo? Para resolver a estas preguntas ha estado en los micrófonos de 'La Tarde' el economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes, quien ha asegurado que hay dos opciones. "Hay una estadística que afirma una de las opciones. Un dato de la revista 'Fortune' dice que 80% de las empresas más grandes del mundo se crearon en época de recesión".

De hecho, ha citado el caso de Richard Branson. El fundador de Virgin, "uno de los grandes emprendedores por antonomasia", ha asegurado el economista, "cierra un negocio cada dos o tres semanas pero abre otro y siempre dice que se arrepiente de no haber invertido más en las épocas de crisis". Esa es una de las alternativas. La realidad, en cualquier caso, es que, a su juicio, "es más fácil emprender cuando el viento viene de cola siempre".

"En realidad, cuando las cosas van bien es más fácil. Es verdad que las brechas y oportunidades surgen en momentos de crisis, se mueven cosas, hay empresas que les va mal y hacen muchas inversiones y van más lastradas", ha continuado el economista. En este sentido, si partimos de cero, tenemos una ventaja: "No hay incondicionales y te adaptas al entorno. La realidad es que cuando la economía va bien, es más fácil vender".

Entonces, ¿merece la pena arriesgarse o no? Trías de Bes ha advertido que esto dependerá de dos factores. "Si va a tener financiación o músculo financiero, es decir, la capacidad de aguantar". En este sentido, ha recordado también que hay que tener en cuenta que "hay sectores que tiran y otros que no, es muy importante saber en qué sector te metes". Finalmente, ha dado una estadística que podría hacerte cambiar de opinión: "Cinco de cada cien empresas pasan del quinto año. El 90% de los nuevos negocios no pasan del quinto año".