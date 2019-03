La emotiva reacción del padre de una jugadora de Osasuna al recibir un regalo muy especial

Mai Garde, capitana del equipo femenino de Osasuna, ha compartido un vídeo muy especial en redes sociales y que tiene más de 36 mil retweets y de 140 mil me gustas sólo en Twitter. El vídeo comienza con su padre luchando contra el envoltorio del regalo que le da Mai por su cumpleaños y, una vez que logra romperlo, lo siguiente que se ve es un primer plano de su cara de felicidad y orgullo al darse cuenta de que el regalo no solo es una camiseta del equipo femenino de Osasuna, sino que además aparece el nombre de su hija. En ese momento, la mira, sonríe y comienza a llorar. Mai no para de abrazarlo mientras él intenta como puede disimular las lágrimas de emoción.

La cara de tu padre cuando le regalas la camiseta de su equipo del alma, pero por primera vez, con el nombre de su hija a la espalda para verla jugar en el sadar..



Porque los sueños se cumplen Aita!



Zorionak, Feliz cumpleaños! pic.twitter.com/r2yGmI7M6s — Mai Garde (@maigarde) 10 de marzo de 2019

La propia Mai escribía en esa misma red social: “La cara de tu padre cuando le regalas la camiseta de su equipo del alma, pero por primera vez, con el nombre de su hija a la espalda para verla jugar en el Sadar...porque los sueños se cumplen Aita. Zorionak, Feliz cumpleaños”. En La Tarde de COPE hemos hablado con la protagonista de esta historia, con el permiso de4 su padre, y nos ha asegurado que fue “un día para no olvidar”. Además, nos reconoce que “a pesar de conocerle” no esperaba “que se emocionara tanto”. “Son las lágrimas de un padre que es consciente de lo que supone para una mujer jugara al fútbol”.

Mai lleva 20 años jugando al fútbol y asegura que, como su padre, “la sociedad es consciente de los momentos duros por los que pasa la mujer en el deporte, y mis padres también, de ahí que se emocionara tanto”. Ya desde muy pequeña, su padre le llevaba al Sadar a ver los partidos del Osasuna. Hoy, es la capitana del equipo femenino. Ella misma se reconoce como una “cabezota” y eso es lo que le ha llevado a conseguir su sueño. “El bombazo del vídeo se pasará pero quedará el bonito recuerdo de que hice feliz a mi familia, y mi familia me ha hecho feliz a mi”, concluye Mai.