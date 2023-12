La emoción de Fernando de Haro al besar el lugar donde nació el Niño Jesús: "Casi ni te podías detener"

A una semana para el día de Navidad, una parte del equipo de La Tarde se ha desplazado hasta Tierra Santa para comprobar como se vive allí la Navidad. El codirector de La Tarde y enviado especial de COPE, Fernando de Haro, se encontraba en un barrio ultra ortodoxo de Jerusalén donde estaban llamando la atención.

La intención era hacer el programa desde Belén, pero De Haro afirmaba que fue una visita "muy grata porque hemos estado solos, pero claro, esto significa que no hay peregrinos". Allí tuvieron la oportunidad de visitar la Basílica de la Natividad de Belén, junto a Manuel Domínguez Lama, el padre Manolo y fraile de la Custodia de Tierra Santa.

El padre comentaba que están inmersos en una "crisis profunda porque esta zona suele vivir de los peregrinos y turistas, hay muchísimas familias que pasan necesidad y que están en las últimas". Para entrar en esta basílica hay que agacharse y según algunas de las interpretaciones que hay, el padre Manolo decía que era para que "no pudieran entrar los caballos o una más bonita es porque el hombre tiene que agacharse para entrar en el lugar donde nació Jesús y Dios se hizo hombre".

Son circunstancias atípicas para estas fechas en el lugar, porque lo normal sería hacer cola para entrar, ya que suele estar lleno de peregrinos, sin embargo, están solos, tanto Fernando de Haro, como el padre Manolo. La gruta de la Natividad se dice que es el lugar exacto en el que nació Jesús, y sobre el motivo por la creencia de esta tradición, el Padre Manolo decía que "siglos atrás se puso una estrella, aquí siempre ha habido conflicto entre los católicos y los ortodoxos, entonces, hubo un tiempo, a finales del siglo XVIII que la estrella fue robada". En ese lugar, en el que en estas fechas lo normal es que estuviera abarrotada de gente y que ahora se encuentran 3 integrantes de 'La Tarde' y el padre Manolo, empezó el cristianismo.

La emoción de Fernando de Haro

El codirector de 'La Tarde' se mostraba totalmente emocionado por estar presente en el punto exacto en el que nació Jesús. "Siempre que vengo aquí y tengo ocasión de besar el lugar en el que nació Jesús, me invade una gran emoción y estoy emocionado como habitualmente y sorprendido porque recuerdo que casi ni te podías detener por la cola larguísima de gente". El padre Manolo, por su parte, decía que "es triste porque no hay nadie, es el drama que vivimos aquí con la Covid y ahora con la guerra". Sin embargo, el comunicador quería dejar algo claro y es que "este año sí hay Navidad en Belén, es otra y nosotros la estamos viviendo, solos, pero la estamos viviendo".

La dificultad para llegar a Belén

Fernando de Haro contaba queno es nada fácil acceder a Belén, que solo hay un chekpoint y que, una vez han pasado, han visto cómo no había turistas ni peregrinos que entraban, sino solo taxistas esperando al otro lado del muro a personas que nunca llegarían. Allí se ha encontrado con uno de los conductores, que decía que los autobuses que había eran para turistas, que ahora no hay, pero que era importante que siguieran viniendo para ayudarles.

Han tenido que hacer otros 20 kilómetros para entrar por el sur y llegar a donde están. Es una ciudad que suele estar siempre abierta a los peregrinos, ya que viven del turismo, pero en la que ahora están sufriendo enormemente. "Paseas por las calles y comercios y todo cerrado, es impresionante, vas caminando y lo que ves son las puertas cerradas y restaurantes cerrados" expresaba.