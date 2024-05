Duro informe PISA sobre la educación en Cataluña: "No sé cuántas horas tienen de matemáticas"

Fernando de Haro ha estado en Hospitalet del Llobregat, Barcelona en un instituto que ha sufrido lo que dice el informe PISA: La prueba realizada en marzo de 2022 a alumnos de 4º de ESO de más de 80 países y publicada en diciembre de 2023 coloca a Cataluña a la cola de España.

Baja en todo: su peor resultado en matemáticas por detrás de Melilla, situándola en la penúltima posición. Pierde un curso entero, baja también en comprensión lectora y en ciencias. Tras el fiasco de PISA, el Departamento de Educación catalán apuntó como causa de estos datos el alto nivel de pobreza infantil un 32% y la gran diversidad en las aulas social, económica o con dificultades de aprendizaje. El resto de partidos también apuntaba otros motivos: la segregación escolar, la insuficiente inversión, el elevado índice de abandono escolar 14%, o los problemas de salud mental de alumnos y profesores agravados tras la pandemia. Curiosamente, la escuela concertada ha obtenido más solicitudes en Cataluña. En Barcelona, en concreto, aumentan un 7% en Infantil, mientras en la pública bajan un 2%. En otras ciudades la subida llega hasta el 25%.

Carlos Silva es catedrático de Inglés en un instituto, presidente y portavoz de la plataforma Docentes Libres y le ha contado a Fernando de Haro lo que opina sobre estos datos: "Han preocupado y encendido las alarmas de todo el mundo. No es algo que ha ocurrido de repente, lleva años. Aquí en Cataluña, por su necesidad de diferenciarse y una cierta superioridad moral siempre ha presumido de ser la más innovadora en comparación con el resto de España pues aquí intentaron implantar ese modelo nuevo de educación. Hospitalet es una zona con mucha población migrante, tenemos alumnos de todas las procedencias, de aquí de España y de otros países. Si que tenemos mucha población migrante. Yo tengo alumnos que no saben hablar catalán pero tengo muchos otros que no saben ni hablar castellano, pero eso son casos más particulares. Una de las ventajas de todo esto, es que, yo como profesor de inglés ahora lo hablo más que nunca".





Xavier Massó, secretario del sindicato Profesores de Secundaria y, además, catedrático de Filosofía, el mayoritario de la educación secundaria en Cataluña ha estado paseando con Fernando de Haro por el instituto y comentando los preocupantes datos del informe PISA: "Yo achaco estos datos a un problema de modelo educativo. Hace treinta años empezaron con este modelo de educación lo que les parecía lo más moderno, lo mejor, lo más progresista y es verdad que en otros sitios tienen el mismo tipo de educación y los resultados no son tan malos como aquí pero es que esto se estaba aplicando ya tres años antes aquí. Hay institutos que funcionan bien debido a los profesionales de la docencia que está ahí pero esta ley está pensada para no enseñar".





Dori Huertas es madre de 5 hijos, y promotora de la plataforma de Familias por una Educación de Calidad en Cataluña y cuenta que no sabe lo que estudian sus hijos en el colegio: "Soy madre y he visto cómo ha ido evolucionando la educación en Cataluña. Sobre todo el salto lo he notado en los hijos que ya tienen 20 años a la niña pequeña que ya tiene 7 años, lo noto porque, en primaria por ejemplo, los padres no sabemos lo que hacen nuestros hijos. Los profesores utilizan construismo que lo llaman y es que ellos van organiando lo que van aprendiendo, pero claro, no sabemos a qué se dedican, porque no sé cuántas horas tienen de matemáticas o lengua castellana o catalana".





