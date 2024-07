El detalle en el edificio donde dispararon a Trump del que no se dio cuenta la Policía: pudo cambiarlo todo

Ha sido la noticia del fin de semana y, podemos decir casi sin ningún tipo de pudor, que también ha sido la noticia de la semana: el sábado, en un mitin de Donald Trump, estuvieron a punto de acabar con su vida.

Y es que mientras el candidato republicano estaba dando un discurso en aquel mitin de Pensilvania, un joven de 20 años, Thomas Crooks, le disparó. El tiro podría haber sido letal si no fuera porque en el momento justo, Trump consiguió ladear la cabeza y evitar directamente un tiro en la cabeza, rasguñándose levemente la oreja.

Ha sido esta semana cuando el republicano y expresidente volvió aparecer, venda en la oreja, en la convención republicana. Una convención que durará hasta el jueves, y en donde se reafirmará a Trump como el candidato para la carrera electoral. Aunque no habló ni medió palabra, y lo único que supimos de él es quién iba a ser su vicepresidente en caso de ser elegido.

Los detalles de la convención republicana

Juan Fierro es el corresponsal de COPE en Estados Unidos, y le explicaba a Fernando de Haro en La Tarde los detalles del primer día de esa convención republicana.

"Es una convención esperada por los republicanos, al final de la primera sesión apareció, aunque no habló durante la primera jornada. Caminó de un palco para la familia Trump, con esa venda en su oreja derecha" comenzaba diciendo. No solo eso, sino que ahora ha salido a la luz que se reunió tras el disparo con Robert Kennedy Junior.

"Él, que se presenta a presidente, grabó la conversación cómo fue aquello y dice que era como un mosquito gigante, la sensación que tuvo cuando le impactó la bala. El jueves se cierra la convención con el discurso de aceptación de la candidatura" decía Fierro, un discurso que aparentemente va a cambiar, ya que apelará más a la unidad que a la rivalidad contra Biden.

Algo a tener en cuenta es quién es su segundo de a bordo, que será J.D. Vance, que para Fierro es un "refuerzo del movimiento Trump. Ha descartado otros candidatos como un hispano, lo que ha escogido es el máximo representante del futuro del movimiento de hacer "América grande". Tiene 39 años, decía el presidente que lo que es un clon de Trump, según Biden, refuerzo total desde el punto de vista ideológico, dentro de la campaña parece que tienen muy segura la victoria" decía.

El detalle en el edificio que pudo haberlo cambiado todo

Las dudas e incógnitas respecto al atentado que pudo haberle quitado la vida a Trump no dejan de sucederse, y no es para menos. Desde los que creen que se trata de un montaje, a los que piensan que este atentado va a cambiar no solo la campaña, sino la política estadounidense.

Pero lo que sí se ha pasado por alto, es un detalle que pudo haberlo cambiado todo. En concreto, se trata de lo que había dentro del edificio desde donde dispararon a Trump. "Dentro del edificio había un equipo de seguridad, tiradores de la policía que estaban dentro del edificio y veían por ventanas y controlaban y no se dieron cuenta de que arriba había un tipo con un rifle" comenzaba contando Juan Fierro.





Además, transcurrieron casi dos minutos (un minuto y 57 segundos) desde las primeras denuncias y llamadas a la policía local, por lo que "quizá se pudo hacer algo más". Por eso, por esa "negligencia", ya han comenzado las acusaciones entre el servicio secreto, a cargo de la seguridad de Trump y de competencia federal, y la policía de Pensilvania y local de Butler.