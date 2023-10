El detalle en tu currículum que podría ser determinante para destacar sobre el resto

Cuando finalizas los estudios, ya sean universitarios o los de un máster, lo normal es hacer un Currículum para que una empresa tenga una carta de presentación. Sin embargo, esto no siempre funciona, en España, las tasas de paro juvenil son altísimas. Su porcentaje es el más elevado de la Unión Europea, con un 27,9%. Además, prácticamente el 30% de los universitarios no encuentran trabajo 4 años después de graduarse.

Pasar la primera criba cuando vamos en buscas de un primer empleo es muy importante y no hacerlo es desesperante cuando mandas currículum y no te contestan. El motivo puede ser que no esté bien redactado o falten detalles importantes que deberíamos incluir. Por ello, en La Tarde, en la sección de Economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista y escritor, ha querido dar algunos consejos prácticos para elaborarlo, para que al menos la persona que vaya a revisarlo se detenga en el CV.

Para ello, hablaba de dos factores, el "higiénico y el motivador". Sobre el primero, decía que "en el mercado laboral es lo mínimo que hay que tener para estar en la pista de competición, si no, no pasas la primera criba". Lo que va a marcar la diferencia es el elemento motivador, "yo no pido que la persona lo tenga para ser contratada, pero al final es lo que va a aumentar sus probabilidades de ser escogido y paradójicamente sucede que cuando una persona que hace reclutamiento de persona y tiene delante 20 currículums que todos tienen, por ejemplo, el grado de ADE e inglés, tiene que tomar una decisión, entonces, lo que más tiempo que han dedicado, que es sacarse el grado, no le sirve al empleador para decidir por quién se decanta. Por tanto, va a empezar a buscar otras cosas que aparentemente no le da ninguna importancia y son las que al final hacen que puedan aumentar tus probabilidades de ser contratado".

Algunos ejemplos para resaltar

Estos son elementos que suman, pero aparte, explicaba de Bes que "lo importante es que te perfile, te da un contorno, se entiende quién es esa persona, quién hay detrás. Por ejemplo, una persona joven que ha acabado el grado y ha hecho de monitor en colonias de verano, en un lugar determinado de España, eso en el primer trabajo, cuando tenga 35 años ya no, a esa persona le perfila, ya que el empleador va a empezar a deducir". Puede pensar que "es una persona inquieta, tiene verano, aprueba todo y se pone a trabajar. Ha ido 7 u 8 años al mismo campamento, pues será cumplidor y funcionará".

También, el economista, desvelaba un ejemplo personal que le ocurrió en su primer trabajo, "tenía 22 años y salía de la universidad, había muchos candidatos y yo tengo la afición de tocar el piano, pero no pude acabar la carrera de piano, lo fui compaginando con la universidad. Entonces, la persona que contrataba dedujo que era un trabajador, me lo dijeron después cuando me contrataron, jamás lo pensé porque no pude acabarla y pensaba que lo había fastidiado. Lo importante es poner lo que eres".