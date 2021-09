Dabiz Muñoz, en 'La Tarde': "Freímos los huevos mejor que nadie"

El cocinero español Dabiz Muñoz, del DiverXo con tres estrellas Michelin, ha sido galardonado este miércoles como el mejor chef del año en la quinta edición de los premios The Best Chef Awards 2021, celebrados de forma presencial en Ámsterdam, tras su edición digital del año pasado. Todo un reconocimiento a su gran labor en los fogones. “Lo mismo va para mí, Madrid, que me parece una de las ciudades más emocionantes del mundo en la actualidad para la gastronomía”, señaló Muñoz, que cree que este premio ayudará también a la capital española a "seguir creciendo".

El pasado marzo, Muñoz también repasó en San Sebastián el cúmulo de incidencias que ha logrado superar de una forma "disruptiva" desde que se declaró la pandemia de coronavirus y que le han llevado a "renovar sus votos" con su restaurante madrileño.

En 'La Tarde' hemos querido darle la enhorabuena y reflexionar sobre ese galardón.

"No me siento el mejor cocinero del mundo, es un reconocimiento increíble y estamos un poco abrumados. Estos reconocimientos son superlativos. Es verdad que en estos 15 años que llevamos abiertos, nos han pasado cosas increíbles. Yo tengo la certeza de que nos ocurren estas cosas por consecuencia de lo que hamos. Y nos pasan porque freímos los huevos mejor que nadie. Es algo que no se me olvida. Me encanta estar en mi restaurante cocinando", ha asegurado el chef en los micrófonos de 'La Tarde' de COPE.

Respecto a la gestión de tales reconocimientos, Muñoz ha asegurado que "casi nunca en estos 15 años he perdido la cabeza ni la noción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cada vez que pasa algo tan increíble como lo de ayer, a mí se me pone una mochila de responsabilidad y de mucha presión, la verdad. Ahora tenemos que demostrar más que nunca que cocinamos muy bien".