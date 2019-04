Se cumplen 30 años del disco Descanso Dominical de Mecano

Las canciones del grupo 'Mecano' son himnos para muchas generaciones de españoles. No hay ninguna fiesta importante en nuestro país en la que suene las canciones del mítico grupo madrileño. Este 2019 cumple 30 años uno de sus discos más importantes, 'Descanso Dominical', un álbum que durante las tres últimas décadas se ha mantenido vivo en los reproductores y los dispositivos de todos los seguidores de Mecano.

Ana, Jose y Nacho han compuesto la banda sonora de cuatro generaciones de españoles, lo que significa que muchos de ellos no entienden su vida sin el reconocido grupo.

En 'La Tarde de COPE' ha estado Javier Adrados, autor de la única biografía autorizada de Mecano que se acaba de publicar, para dar más detalles del grupo y contar algunos secretos que todavía no se conocían: “Mecano es el mejor grupo de la historia de España y no me tengo que cortar en decirlo. Mecano ha sido el grupo más influyente teniendo en cuanta los datos y los hechos. Todo el mundo se sabe las canciones de Mecano y eso hace al grupo más especial aún”.

Adrados ha explicado cómo es su primer recuerdo de la banda y cuándo supo lo importante que era el grupo para él: “Me acuerdo que escuché mecano en una cinta de casete. En mi casa teníamos una normas muy cerradas para poder escuchar música en un reproductor, por eso cuando me quedaba solo escuchaba sus canciones y me encantaban los arreglos de voz de Ana Torroja”.

Hablar de Mecano es hablar del uno de los referentes del pop español, además de ser la banda sonora de varias generaciones, con más de veinticinco millones de discos vendidos por todo el mundo. Mecano, uno de los grupos españoles de música mas carismáticos, hace un recorrido completo por la carrera musical del conjunto y da respuesta a muchos de los interrogantes que, aún a día de hoy, giran en torno al grupo musical formado por Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano.