El "cotilleo digital" y la forma en la que los usuarios tratan de observar sin ser vistos en redes sociales

Es probable que ya estés de vacaciones. Por lo que es muy posible que estés con el móvil en la mano y, si es así, ¿qué es lo que estás mirando? Seguramente contenido de otros en tus redes sociales. Mirar no tiene nada de malo, pero ¿hasta qué punto mirar no está mal?

Lo cierto es que existe una tendencia, cada vez más acusada, en la que muchas personas se dedican al cotilleo digital. Son personas que prácticamente tienen cero publicaciones en su perfil, pero que entran muy a menudo a redes sociales para ver cosas. Se puede decir que miran sin ser vistos. Es, de alguna manera, vivir a través de la vida de los otros. ¿Son la otra cara de la moneda de los que publican sin parar? Los que no paran de subir videos, de subir selfis, la foto de lo que comen, de con quien han estado, de donde han estado en vacaciones. Básicamente, aquellas personas que tienen su vida publicada en las redes sociales. Pero luego están los otros, los que solamente ven. ¿Son dos caras de la misma moneda? ¿Se complementan? ¿Es un ejercicio de diversión o puede llegar a ser adictivo?

La psicóloga sanitaria, experta en bienestar psicológico y vocal del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, Elena Daprise, dice que, en principio, cotillear no tiene nada de malo, pero si lo hacemos en exceso "puede convertirse en un problema". En lo referente a las personas que ven contenidos, pero que no suben ninguno, nos muestra que en principio, "a alguien que no quiere mostrarse a él o ella". ¿Por qué? Porque estiman que lo que ven, consumen o piensan puede estar mal visto. "Podrían ser muchas hipótesis. Pero, la de ocultarse, podría ser la primera", ha explicado. De hecho, hay personas que, por debajo de los cuarenta años, tienen dos cuentas en las redes sociales: una donde suben sus fotos y comparten contenido con sus amigos, y otra, que es la cuenta que tienen para rastrear y "stalkear" lo que hacen otras personas.

¿Qué significa stalkear?

Se trata de la traducción en inglés de la palabra acechar. Pero realmente viene del verbo inglés 'to stalk' que significa acosador o perseguidor. Cuando se dice que cierta persona es un 'stalker' estamos diciendo que es alguien que hostiga, persigue y molesta de forma obsesiva a otra persona. Normalmente, la persona a la que le hacen esto es una celebridad. Pero no siempre es así, pues algunas personas se aprovechan del anonimato que les proporcionan las redes socialespara stalkear a sus amigos, familiares o incluso a su pareja.