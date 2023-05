¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el convenio colectivo de mi empresa? Qué hacer cuando ya lo has firmado

Como bien sabes, hoy se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y se convierte, para muchos de ellos, en un día de muchas reivindicaciones. Por tanto, desde primera hora de la mañana, hemos visto cómo distintas movilizaciones reclamando mejoras en el terreno laboral han recorrido nuestro país.

Bajo el lema 'Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios', miles de personas han salido a las calles de las ciudades de toda España para reclamar mejoras para los trabajadores. Yolanda Díaz, ha instado a la patronal a alcanzar un acuerdo "inmediato e inminente" con los sindicatos para subir los salarios, algo que ha considerado como "imprescindible".

Y aunque a día de hoy contamos con muchos factores que hace unos años eran impensables, lo cierto es que una de las reivindicaciones que siguen haciendo los sindicatos es la de la subida de sueldos. Ahora mismo, el Salario Mínimo Interprofesional es el de 1.080 euros.

Y aquí en La Tarde te preguntamos si todo lo que te concierne en torno a tu trabajo, lo conoces. Nos referimos a si conoces tu convenio colectivo, si sabes si podrías cambiarlo o no, y si tienes posibilidades de un aumento de sueldo con esta inflación. A todo ello, nos responde como siempre, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.

El desacuerdo del convenio colectivo

Empezamos por lo básico: ¿qué es un convenio colectivo? Pues, en palabras de nuestro profesor, "un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los de los empresarios. Ambos firman cada X tiempo un convenio en el que acuerdan los aumentos salariales y otros aspectos" nos empezaba a explicar.

"Tiene rango de norma y lo que acuerden las normas es de obligado cumplimiento" nos explicaba Trías de Bes. Como nos recordaba, tiene que adherirse toda empresa a cualquier tipo de convenio y estamos todos los trabajadores, excepto contadas excepciones, sujetos a él.

Pero, ¿cómo puedo saber cuál es mi convenio colectivo? Pues nos lo explica perfectamente: echando un ojo a tu contrato. "Lo decide el administrador de la empresa, y en todo contrato de trabajo se especifíca a qué convenio la empresa se ha adherido. En tu contrato lo pone explícitamente".

?? Aumenta la precariedad en los contratos, aunque rebajarla era uno de los objetivos de la reforma laboral



?? Emilio González, profesor de Comillas ICADE, explica a COPE cuál es la realidad que hay en el mercado del trabajohttps://t.co/5B6dq3LTtS — COPE (@COPE) April 25, 2023

Míralo, échale un ojo y si no te convence, atento a lo siguiente. Y es que como nos recordaba Trías de Bes, si consideras que no es correcto o no estás de acuerdo con el convenio, se puede decir. "Existe un procedimiento judicial en el que el trabajador solicita que se modifique el convenio y es el juez el que dirimirá si la petición es legítima o no". Toma nota.

Además, nos explica que con la última reforma laboral, prevalece el convenio colectivo sobre el de la empresa.

Subida de sueldos

Una de las reclamaciones de los sindicatos es la de la subida salarial. Los convenios que se han registrado hasta finales de enero tenían una subida salarial del 2,8%, y, los sindicatos, están pidiendo una del 4,5%.

Para Trías de Bes, todos tienen su parte de razón: "la patronal dice que la inflación ha sido elevadísima y que, si subimos demasiado los salarios, se van a quedar con un coste empresarial".

La reforma laboral dispara los despidos sin indemnización



?? Informa @ClaudiaGCidhttps://t.co/W6lHogdTfA — COPE (@COPE) February 14, 2023

"Y, por otro lado, los trabajadores dicen que hay pérdida de poder adquisitivo". ¿La solución? Pues él piensa que "pondría un nivel de subida salarial de prudencia y con un margen de revisión".