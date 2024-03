¿Cómo se vive la Semana Santa desde la cárcel?: “Es más humano”

El Jueves Santo es habitual ver al Papa -y a muchos obispos y sacerdotes- visitar la cárcel y realizar allí el lavatorio de pies. Un gesto que nos recuerda que la grandeza no está en el poder ni en el juzgar al otro, sino en la capacidad de darse. En La Tarde de COPE, nos hemos querido fijar en cómo se vive desde dentro de la cárcel estas fechas tan señaladas.

Y por eso, hemos invitado a Gabriel Dávila. recluso de la cárcel de Navalcarnero. Disfruta de un tercer grado que le permite dormir en su casa los fines de Semana. Lleva 10 años privado de libertad, en total 9 Semanas Santas en prisión. “Cuando contamos con un buen capellán, todo se facilita mucho", ha asegurado Gabriel

Tal y como nos ha contado el recluso, las celebraciones de Semana Santa, "transucrren con normalidad, salvando que estamos en prisión". Ahora bien, preguntado por cómo se vive desde dentro, Gabriel ha señalado que "es más humano, todo es más real, más cierto. Al estar privados de libertad nos tenemos que acoger más a la fe".

Junto a Gabriel, en La Tarde de COPE ha participado María Yela, psicóloga especializada en prisiones y voluntaria de pastoral penitenciaria, quien ha asegurado que estos días se "viven con especial intensidad. En realidad cualquier celebración porque aquí se va a lo profundo. Todos los que vienen lo dicen: hay una autenticidad".

"Cuando termina la condena, la pena continúa"

La pastoral penitenciaria se encarga de acompañar a los reclusos, no solo en sus periodos en prisión, sino también cuando salen. "Cuando terminamos la condena, la pena sigue", ha señalado Gabriel, que ha puesto el foco en el estigma que los reclusos siguen recibiendo una vez salen de la cárcel. "La mayoría de la gente cuando se entera de que he estado en prisión no quieren estar cerca de mi", ha señalado Gabriel

Ha recordado la carta que el Papa Francisco les escribió a todos los presos de la cárcel de Navalcarnero en la que les pedía que "diesen un paso adelante.Afortunadamente, así lo dice Gabriel, ha "tenido el apoyo de la familia", y ha querido lanzar un mensaje a todos los oyentes para vencer el estigma que muchos sufren: "Puede vencer el miedo, no hay que cerrar la puerta. Hay mucha gente que puede prestar todavía un buen servicio a la sociedad".