¿Cómo están viviendo la muerte de Navalni los rusos que viven en España?: "Apoyamos a la libertad"

La muerte en prisión del opositor ruso más influyente, Alexéi Navalni, ha afectado a muchos ciudadanos del país que están en contra del régimen de Putin.

Más de 400 personas han sido detenidas por todo el país, debido a las protestas por su muerte. Este martes, en 'La Tarde', Pilar Cisneros ha hablado con Natalia Daima, una mujer rusa que lleva viviendo en España más de 20 años.

Asimismo, Natalia le ha asegurado a la copresentadora del programa que tras la muerte de Navalni, la sensación que tiene “es como si una luz se hubiera apagado en su interior”.

Manifestación en favor del opositor ruso Navalni en Berlín. EUROPA PRESS



“Le perseguían, le torturaban y él seguía sonriendo”

“Seguimos muy tristes, los que apoyamos a la libertad”, dice Daima, y es que para ella, Navalni era como un “superhéroe” porque “es un hombre que no han conseguido romperle nunca, siempre hablaba de la libertad, de un futuro mejor” y añade que, “le perseguían, le torturaban y él seguía sonriendo”. Pero finalmente, “lo han matado”

En España hay casi 80.000 mil rusos, y algunos de ellos sienten lo mismo que Natalia y luchan por la libertad de su país desde España. Recientemente, se han dado a conocer declaraciones de la viuda de Navalni, Yulia, en las que sostiene que “continuará el trabajo” de su difunto marido.

Yulia Navalnaya, esposa del opositor ruso Alexei Navalni



Tras escucharla, Natalia afirma estar un poco más tranquila porque todos esperaban un “milagro”, ya que necesitaban “otro líder, otra persona que nos dé esta esperanza”. Además, según ella, los políticos rusos que están exiliados piensan que “ella podría ser líder de la resistencia”.

¿La mayoría de ciudadanos de Rusia apoyan a Putin?

Por otro lado, Cisneros ha recordado la primera vez que ambas hablaron, poco después del comienzo de la Guerra de Ucrania. Natalia le confesó que tuvo que dejar de hablar con sus amigos de Rusia, porque se ponían a discutir. “Las conversaciones con gente que está allí, y que no comparten mis ideas, son todas muy banales” y admite que, “nunca se habla de la guerra, nunca se habla de Putin, nunca se habla de nada serio”.

Según Natalia, el Kremlin publica siempre que el 80% de la población apoya a Putin. Sin embargo, asegura que esta cifra “no es real” porque a la hora de hacer estas encuestas “te llaman por tu nombre”, es decir, no son anónimas y no puedes decir otra cosa que no sea sí, conforme ha explicado Natalia.

Un memorial improvisado por ciudadanos rusos por la muerte de Alexéi Navalni, en La Rambla. EUROPA PRESS



Igualmente, Cisneros ha contado cómo muchos “valientes” llevan flores en recuerdo al opositor, que son retiradas por el Gobierno ruso cada noche. Para Natalia, las personas que se atreven a desafiar al gobierno le hacen sentir “orgullosa”. “Hay que tener valor para salir, yo sé cómo pueden ser de agresivos, peligrosos, los policías ahí, pero van porque no pueden vivir sin ir”.

Natalia ha contado que en Rusia “la gente tiene miedo a hablar”, ella ha podido hablar con una amiga sobre si hablan de política y afirma que “nadie habla con nadie, todos están en sus casas”.