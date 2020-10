La CECU alerta de los bulos que hay sobre alimentación en Internet

¿Cuántas veces has comprado algo de comer o has seguido una dieta determinada o has eliminado algo de tu dieta dejándote guiar por información que has encontrado en Internet? ¿Cuántas veces has buscado información sobre un alimento en concreto y te has encontrado con decenas de artículos con cientos de opiniones y al final, en lugar de aclararte algo, te has liado más?

Además, el confinamiento y la pandemia nos han hecho preocuparnos más por lo que comemos. El problema es que el exceso de información puede jugar en nuestra contra.

En Día Mundial de la Alimentación La Tarde de COPE ha contado con Fernando Móner, presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) y miembro del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

Fernando Móner también es miembro de la Mesa de Participación de las Asociaciones de Consumidores (MPAC). “Buena alimentación significa buena salud, y mala alimentación, problemas, enfermedades, etc. La encuesta que hacemos todos los años, la MPAC, nos dice que la primera vía de información es la etiqueta, pero la segunda es Internet. Internet es una fuente de información, pero también de desinformación. Creemos que los mensajes que nos llegan nos van a dirigir a una alimentación más sana y mucho más sostenible, pero por contra nos lleva a una alimentación que nos provocan muchos problemas a medio o a largo plazo”, ha indicado Móner.

Ha incidido en los bulos que se encuentran por la red, y dirigirnos siempre a las fuentes fiables de información. “Hay personas que cambian sus hábitos porque les llegan mensajes de que 'algo es malo'. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, saber el origen de esa información. En segundo lugar, hay que desechar los titulares. Ir a la fuente de información que siempre ha sido fiable”