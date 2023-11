Hace pocos días,María Carey presentaba el comienzo de la Navidad con el estreno, otra vez, de su conocido villancico 'All I Want for Christmas is you'. Y es que comienza la cuenta atrás y aunque parece una locura, los supermercados ya se encargan de recordarnos con polvorones y turrones en sus estanterías, que esta fiesta está a la vuelta de la esquina. Nuestras ciudades empiezan a engalanarse, y entre farola y farola, vemos ya colgadas las estructuras que sostendrán las luces navideñas. Estamos ante una de las épocas más felices del año, pero, ¿lo son para todo el mundo?

En España haycerca de 30.000 personas que viven en la calle y 100 de ellas están en Cádiz. Para paliar las carencias materiales, pero sobre todo las afectivas, la Asociación “Calor en la Noche” de La Salle busca “estrellas de navidad” que cumplan sus deseos. De esta manera, estas cartas siempre tienen respuesta. Son personas, familias que contesta a las cartas y que, con este gesto, consiguen que la Navidad sea menos dura.

Suelen pedir ropa de abrigo, un saco de dormir y algo bastante curioso para estar conectados con el mundo, una radio. Unos regalos que reciben de sus “estrellas anónimas”, acompañados de unas cálidas palabras para felicitarles la Navidad, y que probablemente sean las únicas que reciban. Desde la ONG “Calor en la Noche” de La Salle ya están buscando voluntarios para este año.

Una de las campañas es “Calor en la Noche”, con el lema "Pide un deseo y buscaremos la estrella que lo haga realidad" y en'La Tarde', una de las voluntarias, Encarna Orozco, sobre el comienzo de esta iniciativa, explicaba que "nosotros llevamos 20 años haciendo asistencia de calle, llegamos a varios puntos de la provincia de Cádiz y muchas personas que duermen en la calle decían, a mí solamente me iluminan las estrellas, en Navidad no hay más estrellas que me iluminen que estas y se quejaban de eso, que la Navidad es muy triste, todo el mundo se reúne a comer con la familia, los amigos de fiesta y pasan por su lado y ellos siguen siendo invisibles. Le hacían más ilusión la carta en sí que los regalos, les sorprende que la carta vaya personalmente dirigida a ellos".





La historia de Mamen, de la calle a voluntaria de la ONG

Encarna lleva más de 20 años en esta asociación, y uno de los momentos más emocionantes es cuando una de estas personas consigue dejar la calle. Hoy, una persona de su ONG es una voluntaria más, pero hace dos años vivía en la calle. Se llama Mamen y durante ocho meses no tuvo un techo bajo el que cobijarse. Y ahora, gracias a “Calor en la Noche” y a su propio esfuerzo, lleva dos años viviendo en un piso compartido.

A ella nunca le coincidió la Navidad durante sus días en la calle y decía que para salir de esa situación, lo que le ayudó fue "gracias al albergue, le daban ánimos, dónde podía ir para trabajar... La calle para mí es horrible, y después yo soy una persona que no me ha faltado de nada y verte en estas circunstancias, es muy fuerte para mí".

Es una situación muy dura la que le ha tocado vivir, ha aprendido de ello y también pasó miedo. "Se pasa miedo porque yo he estado viviendo en la playa de La Caleta y duermes con un ojo abierto y otro cerrado, aunque estaba rodeado de gente como yo, que no era por alcohol o drogas, hacíamos un círculo que dormíamos con las tiendas de campaña en la Caleta y el saco de dormir. Escuchas cualquier ruido y ya te sobresalta".

Además, gracias a la labor de “Calor en la noche” has encontrado una nueva familia, "lo mismo que hicieron por mi, yo también quiero hacerlo ahora", decía Mamen.





¿Cómo funcionan?

Para ser voluntarios de esta asociación, Encarna, voluntaria, explicaba que "la fecha de inscripción es del 15 de noviembre hasta el 23 de noviembre, cualquier persona, de forma individual, en grupo, colectivo, colegio, amigos... Se pueden inscribir para ser Estrella y recibirás un correo electrónico en el que te viene un nombre de pila de una persona que está en la calle y el texto de esa persona que ha escrito en su carta. Tienes 15 días para buscar ese deseo que te está pidiendo y escribir su felicitación para contestarle a la carta y los días antes de Navidad, nosotros le entregaremos el regalo y la felicitación que le corresponde a esa persona. También lo hacemos online".