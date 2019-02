El calvario de Farah, una madre española cuyo hijo está retenido en El Cairo

Farah es un mujer española que viajó el pasado 20 de diciembre hasta El Cairo, Egipto, con su marido y su hijo para formalizar su divorcio. Ella asegura en un vídeo que colgó hace unas semanas en redes sociales que lo hizo “engañada por su marido”. Una vez hubo finalizado los papeles pertinentes a la separación, el 4 de enero su vuelo partía hacia España, pero 24 horas descubrió que su marido no iba a dejar que se llevara a su hijo Adam. “O vuelves a España sola, o en una caja de pino” le aseguró el padre del niño.

Fara es una mujer española maltratada que por casualidades del destino conocí en Málaga.

Actualmente está en El Cairo amenazada de muerte por su marido el cual le ha robado a su hijo de 3 años.

Pido por favor máxima difusión para que actue el gobierno.#adambackhome #adamvuelve pic.twitter.com/PzXzbBNdcU — Sé sensato (@sesensato1) 9 de enero de 2019

En La Tarde de COPE Farah nos ha contado cómo su ex marido reclamó la custodia del pequeño Adam, incluso interpuso una denuncia. Ahora, la Fiscalía de El Cairo ha dado la razón a esta madre española y la próxima vista para notificárselo al padre es el próximo 4 de febrero. No obstante, Farah nos asegura que “puede darse como no notificado para no asistir”. Nos explica esta madre que en Egipcio las leyes son muy diferentes a las de España. “Aquí la custodia es de la madre hasta que los niños tengas 15 años, a partir de entonces es decisión del menor” nos aclara Farah, que incide en que existe el matiz de que “la patria potestad le pertenece al padre, por lo que él decide qué hace el niño en todo momento”.

Adam tiene 3 años y su madre nos asegura que solo lo ha visto 2 veces, porque el padre “ha cortado completamente las comunicaciones”. “La embajada de España me está dando todo el apoyo moral en este asunto” nos explica Farah que, relajada, asegura que “no está sola” porque, como le ha comentado su abogado, “el padre es un hombre muy poderoso y puede alargar todo el proceso hasta que el pequeño tenga 18 años”.