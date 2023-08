Eloy Arenas, en La Tarde: "Me encanta que el vodevil haya vuelto a coger valor recibiendo dos premios Molière'

Una de las mejores cosas que trae la vuelta de las vacaciones a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona son los estrenos de teatro. Seguimos teniendo grandes obras en cartel y una de ellas va a ser 'Berlín, Berlín'. Este vodevil, dirigido por Gabriel Olivares, va a contar con la colaboración especial de Eloy Arenas. El actor, dramaturgo y guionista ha pasado por los micrófonos de COPE para presentarnos la obra.

Un vodevil con dos premios Molière

Arenas ha dado dos razones por las que ir a ver la representación. La primera es porque "es un espectáculo impresionante, con el director más 'best seller' del teatro en España". La segunda es que esta obra ha recibido dos premios Molière. "Es la primera vez que a un vodevil se le dan, es como si aquí le diéramos dos premios Lope de Vega, imagínate la calidad", explicaba.

Ha defendido que, durante un tiempo, "se denostó" este género porque se le acusaba de ser "muy simple". En el caso de 'Berlín, Berlín', es "complejo, muy divertido, con estructura de obra y una escenografía impresionante".

Este vodevil se sitúa en el Muro de Berlín a finales de los años 80. "Los que vivían en el Este no sabían qué estaba preparando Gorbachov y querían pasar el muro", apunta Arenas. En algunos puntos de la representación, los espectadores tienen más información que los propios personajes, por lo que "la hilaridad es incontenible".

"Me pone contento y me da esperanza"

A la hora de galardonar actores y obras, se ha tenido más reticencias con la comedia. "No quiero protestar porque no sirve para nada. Los géneros son buenos o malos, pero me alegra que esta obra haya conseguido dos premios Molière, me pone contento y me da esperanza para recibir un premio", comenta.

Renovar la ilusión todos los días

Tras 12 temporadas en 'Burundanga', Arenas revela que tiene un ataque de nervios con 'Berlín, Berlín' porque no sabe qué va a pasar con su personaje y sus compañeros. Además, para renovar esa ilusión, renunció a subir más al escenario para que lo hiciera su personaje. "Es muy aliviante y mi personaje lo agradecía mucho porque él no sabía qué iba a pasar. Todos los días era sorprendente".

Aunque ha hecho de todo, la comedia tiene algo que el drama y la tragedia no y es una respuesta del público inmediata. Ha recordado una ocasión en la que un matrimonio "medianamente mayor" se le acercó a la salida para decirle que no se tomarían "la pastilla" esa noche.

"Era lo mejor que me han podido decir en toda mi carrera, que fuera una terapia de salud me parecía lo más grande que me ha podido pasar en la vida por parte de un espectador", reconocía.





"Estoy harto de ser el bueno"

El personaje que desarrolla el actor es el General Munz, "un verso libre". Este hombre, perteneciente a la Stasi perdió al amor de su vida y vive en una "depresión constante". Su único alivio es la tortura de "un enemigo, un prisionero o a alguien que quiere escapar". Arenas lo ha calificado como un personaje "terrible" al que no ama pero que comprende.

Aunque ya ha hecho tres películas "para olvidar", según ha calificado, le gustaría hacer otra en la que poder desarrollar un personaje que no hubiera interpretado. "Alguien, sobre todo malvado, terrible, que tenga un oscuro pasado o presente, o que su propia alma sea oscura. Estoy harto de ser el bueno, quiero hacer el malo", concluye.