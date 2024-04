El absentismo laboral por las nubes en España: las claves de las ausencias en los puestos de trabajo

¿Te has fijado alguna vez si en tu oficina los lunes hay demasiadas sillas vacías? Esta, aunque parezca mentira, sería la imagen más habitual. En España, más de un millón y medio de personas faltan a su trabajo el primer día de la semana.

El absentismo laboral se ha disparado en los últimos años en nuestro país: en el último trimestre del 2023 cerca de 1,2 millones de personas de media faltaron cada día a su trabajo. Esto significa que, de media, el 7,2% de la plantilla de una empresa no acude a su puesto a diario, pero la CEOE asegura que en algunos casos esta cifra alcanza el 15%.

Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, explica que la inmensa mayoría de las ausencias consideradas en este estudio se deben a bajas médicas. Entre las causas de estas bajas, hay una que destaca: los problemas de salud mental, que han pasado en los últimos años de un 2% a un 7%. Torres achaca a la pandemia el cambio en la percepción de nuestra propia salud y el aumento de los diagnósticos médicos: “El sistema sanitario está sobrecargado, cuando me encuentro mal tengo que ver lo qué es lo que me pasa, antes tomabas una pastilla, salías de casa y no pasaba nada.”

Torres también resalta que en los primeros tres días de baja no es obligatorio aportar un justificante, por lo que se crea una falta de comunicación entre el trabajador y la empresa: “Es el absentismo más difícil de controlar porque en tres días no da tiempo a hacer ninguna gestión, es donde está el problema más grave”.

Tampoco queda atrás el papel del relevo generacional. La tan sonada Generación Z tiene un menor compromiso con su empleador: “Su vinculación con la empresa es menor, buscan mucho más el proyecto, el propósito de la compañía, y no buscan un proyecto de vida continuo”.