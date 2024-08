"Lo peor no es oír a Óscar Puente decir que el tren va como un cohete, sino que no piensa mover un dedo"

Audio

“El tren vive en España el mejor momento de su historia”

Palabra de Oscar Puente. Y se ha quedado tan ancho el ministro

Y no la ha dicho en X su canal de comunicación favorito pero que siempre admite un tono más ligero, por decirlo suavemente. No, no lo ha dicho en el Senado en una comparecencia para explicar los problemas de RENFE. Va a ser eso, masoquismo puro.

¿Insinúa que los miles de viajeros que día si día también, se ven afectados por retrasos, hacinamiento en al estación de Chamartín, calor en trenes parados durante horas en mitad de la nada bajo un sol de justicia, todos ellos, toda esa gente miente? ¿falsean sus vídeos para subirlos a las redes?

Y si todo va bien ¿Por que entonces en junio recortó las indemnizaciones por retraso? Te recuerdo que Renfe eliminó las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE y las limitó a demoras superiores a 60 minutos

Pero es que, sin llegar a haber sufrido un incidente grave del tipo de permanecer parado en una vía o túneles durante dos o tres horas a 40 grados de temperatura, muchos todavía nos acordamos de como hace 5 o 10 años viajar en AVE era una garantía absoluta de buen servicio, puntualidad extrema y precios mucho más competitivos.

Yo no viajé con Franco pero si lo hago desde hace 20 años y

El deterioro del servicio ferroviario, especialmente de los AVE lo hemos vivido en primera persona, no es algo que nos hayan contado.

Lo peor no es escuchar que el tren en España va como un cohete, para el el gobierno todo va como un cohete últimamente, sino que si su responsable parte de este supuesto cuando le piden explicaciones del mal uso de un servicio público, es que no piensa mover un dedo para mejorar la situación.

Decía el escritor Javier Cercas en su articulo del domingo en el mundo que con la política reducida a una representación mediática y plagada de asesores de comunicación , nuestros políticos no dedican sus mejores energías a tratar de mejorar nuestras vidas, sino a intentar engañarnos.

Al menos intentaremos que no lo consigan. Nuestros trenes seguirán llegando tarde pero no se nos quedará cara de tonto.

Y hablando de políticos. Kamala Harris ya es oficialmente candidata a la presidencia de EEUU por el partido demócrata.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Euforia en Chicago en el apoteosis final de la Convención del Partido Demócrata. Clebritis, música, ex presidentes, todos apoyando a Harris en su carrera hacia el 5 de noviembre. Kamala aparece como una estrella y como la gran esperanza para vencer a Donald Trump pero lo difícil empieza ahora.