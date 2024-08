"Me gustaría pensar que las mujeres del mundo vamos a alzar la voz en defensa de la mujer afgana"

Audio

Soy Pilar Cisneros y he tenido la enorme suerte de nacer, crecer, vivir y trabajar en un país como España porque si en vez de eso yo hubiera nacido en Afaganistán ahora mismo sucedería esto.













Un silencio total. No podría dirigirme a ti a través de la radio.

Mi voz habría sido silenciada, pero ya no es que no pudiera hablarte por la radio es que ni siquiera podría hablar al salir a la calle,

porque mi voz, la voz de cualquier mujer ahora mismo está proscrita del espacio público en Afganistán. Cantar, recitar y hablar ante un micrófono estará prohibido.

Esta aberración, este silenciamiento, este borrar a las mujeres por completo, ya no te digo de los puestos de trabajo o de la educación, sino hasta de la existencia misma es lo último que ha perpetrado el gobierno de los talibanes contra la mujer.

En Afganistán el Ministerio para la propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha promulgado una ley para prohibir el sonido de la voz de las mujeres en público en todas sus formas.

Hace tres años que los talibanes llagaron al poder y sus medidas de gobierno más trascendentes son todas las que van en contra de la libertad de las mujeres. “Valiente vergüenza de programa de gobierno, que lleva a la miseria a su pueblo y ataca sin piedad a la mujer”.

Además en la misma ley se les prohíbe salir a la calle o a cualquier establecimiento sin cubrir completamente su cuerpo en presencia de hombres que no sean de su familia. Los conductores de autobuses deben negar el transporte a viajeras que no vayan acompañadas de un hombre.

Todo es terrible pero, prohibir la voz.....

En mi opinión este ensañamiento solo puede ser producto del miedo porque cuando un dictador, alguien con poder absoluto quiere machacar, pisar la cabeza y silenciar absolutamente a otra parte de la población normalmente detrás de eso hay mucho miedo.

Claro que eso no es ningún consuelo mientras la mujer pierde todos sus derechos ya no como mujer sino como ser humano.

El otro día leía que el gobierno de los talibanes se lanzaba a buscar legitimación internacional tras tres años en el poder y que las cancillerías internacionales podrían pensar en establecer esta relación en vista a su consolidación en el poder.

¿En serio?

No se lo que puede o no hacer la comunidad internacional al respecto o el Consejo de derechos humanos de la ONU pero me gustaría pensar, al menos, que todas las mujeres del resto del mundo, que si tenemos voz, vamos a alzarla fuerte y clara en defensa de la mujer afgana.