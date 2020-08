Pilar Cisneros: "Al menos hay testimonios mucho más optimistas que las ruedas de prensa de los ministros"

Los niños volverán al cole de manera presencial, en clases burbuja en primaria y secundaria. Con mascarilladesde los 6 años, con lavado constante de manos y toma de temperatura diaria.

Son las líneas básicas de la vuelta al cole acordado entre gobierno y comunidades autónomas en una reunión celebrada demasiado tarde pero que ha intentado homogenizar los diferentes protocolos ya elaborados por cada Comunidad Autónoma.

Gloria Suarez es directora de un colegio en Madrid, y nos ha contado que: “creo que el protocolo es bastante coherente. También nos han enviado hoy la guia de actuación en cuanto a los contagios, para controlar los brotes, y los casos. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo lo vamos a implantar en los colegios”.

En La Tarde hemos hablado con todas la comunidad educativa durante esta semana. Directores de colegio, profesores, padres…Nos han mostrado su preocupación por una vuelta al cole incierta y llena de dudas y también con ganas de que esto se pueda poner en marcha y los niños puedan empezar sus clases confiando en que todo salga lo mejor posible: Entre las dudas nos encontramos con la de Carlos: “yo no veo nada claro que durante cinco horas, una criatura de seis años como puede ser mi hija, esté con una mascarilla, eso, cualquiera que sea padre, sabe que es absolutamente imposible”. Carlos es de Granada y padre de tres hijos de 4, 6 y 8 años. Cree que algunas de las medidas tomadas son poco realistas y en la práctica irrealizables.

Enrique Jarbares, director de una escuela infantil en Bellavista en Huelva le ha sorprendido alguna decisión de última hora. Nos ha contado que: “el uso obligatorio de mascarilla a partir de los seis años. Es una cuestión que no estaba recogida anteriormente, y que ahora si que se recoge. Anteriormente de lo que nos habían habalado era de la creación de grupos estables de convivencia, donde dentro de esos grupos estables de convivencia, y que dentro de la zona delimitada de ese grupo de convivencia no iba a ser necesario el uso de mascarilla”.

Entre los más optimistas, madres como Eva con tres chavales de 11, 17 y 18 años: "yo sí apuesto por ese proceso presencial de la educación, y más con esas edades. Yo creo que ellos necesitan volver a clase, estar con sus compañeros. Evidentemente va a ser complicado, pero creo que si todos ponemos de nuestra parte podemos al menos empezar y ver que pasa”.

En las normas y recomendaciones adoptadas ayer se explica que pasará si hay un positivo en una clase: si se da en un grupo de convivencia estable será ese grupo el que se ponga en cuarentena, si se da en una clase que no sea una burbuja se rastrearan con pruebas PCR a los contactos más directos.

¿Habrá brotes? Todos los expertos auguran que sí, lo importante es que puedan ser controlados inmediatamente. Solo en caso de brote descontrolado se cerrará el colegio Pensar que no hay incertidumbre ante esta atípica vuelta al cole sería absurdo, por muy preparado que esté un colegio, pero si algo me ha llamado la atención es la implicación y el buen ánimo de los profesores que he tenido la oportunidad de entrevistar estos días.

Ryan Valoria es profesor de educación física en un colegio de San Sebastián: “creo que si se hacen las cosas bien, sabiendo cómo hay que llevar la situación, sabemos que hay que tomarse la temperatura al salir y al llegar de casa, que si hay sintomas aislarse, y creo que hay que hacer dentro de lo que cabe vida normal, que así la economía puede salir adelante, y que sobretodo los niños tengan una educación como es debida”.

Su grado de implicación y sus ganas de salir dan muestra del trabajo y la implicación de toda la comunidad educativa. Elisabeth Ledesma es profesora de música y en su caso su clase no se va a parecer en nada a la de años pasados pero a pesar de ello así es como se plantea el inicio del curso: “yo tengo muchas ganas de ver a mis alumnos, y sobretodo de dar clases de música de manera presidencial. Cada día iremos respondiendo a todas aquellas dificualtades que se vayan presentando, y esos si, con mucho ánimo”.

Testimonios como los de Ryan y Elisabet hacen más por tranquilizar a los padres que las ruedas de prensa de los ministros.