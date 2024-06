De Haro: "El Tribunal Constitucional, con la mayoría progresista en el Congreso, se queda en papel mojado"

Audio

Si quieres comprender un mundo, una sociedad, un momento de la historia, no leas a sus pensadores, no te fíes de cómo trabaja la gente. Si quieres saber conocer una época tienes que saber cómo se divierte la gente-gente, que le hace vibrar, que les gusta mucho, tanto que son capaces de hacer los mayores sacrificios.

El juego es la vuelta a la infancia, es la vuelta a la tribu, la tribu busca el fuego, se pinta la cara, siente los colores, se vuelve supersticiosa. El juego nos permite abandonar el mundo civilizado, el juego es esfuerzo, pero es también triunfo aleatorio, es azar, nunca está todo ganado o todo perdido. El juego es error y conquista. Por eso vamos a ver y a escuchar con pasión el partido contra Italia esta noche a partir de las 9. Fútbol es futbol.

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, uno de los presidentes más centrados del PP, ha querido recordar que el caso de los ERE ha sido el mayor caso de la corrupción.

El caso se los ERE es una caso de un fraude de casi 1.000 millones de euros, los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2011. Los gobiernos socialistas de la Junta diseñar, instaurar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno. Los gobiernos de la Junta no reclamaron el dinero, no hubo control en la ejecución del gasto.

La exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, exministra de Zapatero, fue condenada por La Audiencia Provincial de Sevilla, primero, y el Tribunal Supremo, por dictar resoluciones arbitraria, por prevaricación al incluir en el anteproyecto de presupuestos un criterio ilegal para los ERE fraudulentos.

Ahora Magdalena Álvarez está muy contenta porque ahora el Constitucional ha anulado parte de la sentencia y le ha dicho a la Audiencia Provincial de Sevilla que tiene que volver a estudiar el caso. La decisión del Constitucional se ha producido con el voto de los cuatro jueces discrepantes consideran que la sentencia del TC ha ido los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley.

El Tribunal Constitucional ha actuado como un tribunal, pero no es la última instancia. Se pronuncia para ver si una decisión es conforme a la Constitución o no, pero no corrige a los otros tribunales. El asunto tiene miga, porque es un legislador negativo, están concebidos para no reflejar la mayoría de las cámaras, es una institución que, precisamente, tiene que servir como contrapeso, vigilando con independencia de la mayoría, si se cumple o no la Constitución.

Esto se ha quedado en papel mojado, ahora mojadísimo, cuando la mayoría es progresista.