De Haro, sobre la victoria de España en la Eurocopa: "Es una alegría sin condiciones, compartida"

Audio

Está la cuarta Eurocopa ya en Madrid, en España. Madrid va a ser una fiesta, en la que explote una alegría sin condiciones y tendremos un descanso de las fatigas comunes, una fiesta en la que todos podremos reconocernos. Ha aterrizado en Barajas. Alegría sin condiciones, alegría compartida.

Se oye a Trump pedir que le devuelvan los zapatos. ¿Por qué Trump había perdido los zapatos?

"Los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos, y los zapatos me aprietan", explicó al Post. Trump está ya en Milwaukee, convención republicana. Quien no ha podido ir a Milwaukee es Corey Comperatore, era uno de los asistentes al mitin del Donald Trump el sábado. Bombero voluntario de 50 años, intentó proteger a miembros de su familia abalanzándose sobre ellos cuando sonaron los disparos. Donald Trump con el diario The New York Post.

Ha dicho que está vivo de milagro. La razón de que no le mataran fue que apartó la mirada de la multitud y la dirigió a una pantalla con notas del discurso. "Rara vez aparto la vista de la multitud. Si no lo hubiera hecho en ese momento, pues no estaríamos hablando hoy, ¿verdad?

Trump ha asegurado que esta es una oportunidad de unir a todo el país, incluso a todo el mundo. El discurso será muy diferente, muy diferente de lo que habría sido hace dos días.

Veremos qué dice Trump. Nada le hace falta más a Estados Unidos que ocurra algo que los vuelva a unir. Estados Unidos es un país divido por la mitad.

La mitad de Estados Unidos esperaba que Trump terminaba con alguna descalificación moral masiva. La otra mitad de Estados Unidos esperaba que Trump recibiera una aprobación moral masiva.

En Estados Unidos se vive desde hace años de la exaltación de la comunidad, de pertenecer a una comunidad. Pero ya no es la exaltación buena de una comunidad, de una nación, en la que cabía todo el mundo o casi todo el mundo. Ahora lo que une es la convicción de que la sociedad está rota, las instituciones podridas, la verdad abandonada, los valores morales pisoteados.

Hay una comunidad de trumpistas que se alimenta de una «solidaridad hostil» Y hay una comunidad de antitrumpistas que se alimenta también de una solidaridad hostil. Esa solidaridad hostil lo contamina todo, alimenta primero una violencia verbal y luego alimenta una violencia física como la que intento acabar con la vida de Trump. 16 millones de estadounidenses tienen un fusil como el que se disparó contra Trump.

Hay que tomar nota de lo que ha pasado en Estados Unidos, la polarización de un país se parece como una gota de agua a la polarización en otro país. Es un aviso para todos.