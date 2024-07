De Haro, sobre la decisión del Supremo: "Veremos qué hace el Constitucional, de clara mayoría progresista"

Los juegos antes de los juegos, acabamos de seguir con los compañeros de Deportes, el partido de la selección masculina de futbol ante Uzbekistán. El barón de Coubertin se remueve en su tumba de satisfacción. Ya están aquí París 2024. Coubertin, entendía el deporte como una forma de educación y el olimpismo como un instrumento para promover la paz en el mundo.

No estamos, afortunadamente, en un mundo tan conflictivo como el mundo en el que se celebraron en 1894.

Sánchez, como ya sabes, ha solicitado al juez que investiga su mujer realizar su declaración como testigo por escrito. Argumenta que su comparecencia se produce en calidad de presidente y no como esposo de Begoña Gómez. Invocar que comparece en calidad de presidente y no como marido de Begoña Gómez. En su carta, Sánchez le crítica al juez Peinado haberse enterado por la prensa de la citación. No le tiene mucho respeto Sánchez a este juez. La prueba es que los ministros, especialmente el de Justicia, llevan semanas poniéndole a caldo.

Precisamente hoy la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de derecho en España le ha sacado los colores al Gobierno por su falta de respeto hacia los jueces, una falta de respeto que socava la confianza de los ciudadanos en el poder judicial. Si no existiera la Comisión Europea habría que inventarla.

El informe critica la falta de independencia del fiscal general. Bruselas no se pronuncia directamente sobre la amnistía pero crítica las prisas. Quien sí la critica, es el Tribunal Supremo, que la lleva hasta el Constitucional, habla de golpe de Estado por los hechos de 2017, y argumenta que supone un trato discriminatorio. A ver qué hace el Constitucional, con mayoría progresista afín al Gobierno, es bastante previsible.