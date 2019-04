De Haro: “Sánchez acudirá al debate de TVE para justificarse por no haber querido debatir con Casado”

Audio

Estamos en campaña electoral. Las encuestas del día siguen dándole más del 30 por ciento al PSOE que tiene tendencia alcista, aunque también para Vox y Podemos. El debate sobre los contenidos de la campaña ha desaparecido, si es que en algún momento lo hubo. Al final Sánchez ira al debate de TVE, a cuatro, el único que se va a celebrar, que será el lunes o el martes. Debate sin Vox, en contra de la voluntad de Pedro Sánchez, que quería dar visibilidad a Santiago Abascal. Ahora Atresmedia está dispuesta a hacer un debate con Casado, Iglesias y Rivera si Sánchez no acude.

De momento tenemos el debate a cuatro. Ayer la Junta Electoral Central no decidió vetar a Vox en el debate que iba a celebrarse en Atresmedia. Lo que dijo la Junta Electoral Central es que una televisión, aunque sea privada, no puede dar preferencia a "un grupo político significativo, que es como se llama a los que tienen apoyo pero no representación en detrimento de los grupos, en este caso nacionalistas, que sí tienen representación parlamentaria. El debate con VOX se podría haber mantenido si Antena 3 hubiera compensado a los grupos nacionalistas. Vox no ha sido discriminado, pero pierde VOX y Sánchez pierde su baza de dar más visibilidad a Vox, que es lo que quería y que es lo que ha defendido la ministra Celáa tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Sánchez acudirá al debate a cuatro porque tiene que sacar a los indecisos de casa y porque tiene que justificarse por no haber querido debatir con Casado. Ayer vimos, en un debate a seis, como Cayatena Alvarez de Toledo e Inés Arrimadas cercaban al PSOE por los posibles indultos y a ERC por su alianza con Bildu.