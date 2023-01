De Haro: "¿Por qué si baja la inflación de la energía, la electricidad y gasolina, sube la de los alimentos?"

Audio

Primer fin de semana de enero sin fiestas navideñas. Es el finde de la desintoxicación o el mes de la desintoxicación. Está muy de moda está de la desintoxicación. Hace unos días, Pilar Cisneros estuvo hablando de los zumos que sirven para desintoxicarse, pero ni sirven para eso ni son buenos, por lo que le contaron a Pilar. Ahora en el mundo anglosajón, en el mundo británico, donde beben lo que no está escrito, tienen el 'dry enero'. Enero seco. Dejar el mes entero sin tomar una sola gota de alcohol. Esto no tiene necesariamente consecuencias buenas para la salud, porque un mes sin beber no está mal, pero si los once restantes no paras... los efectos son los mismos.

Tenemos meses secos, sin alcohol, zumos para desintoxicarnos, horas de gimnasio... los modernos decían que la necesidad de expiación, de borrar las culpas y purificarse por medio del sacrificio, era cosa de los antiguos. Pero volvemos a las viejas religiones de la expiación. Algo habrá de serio en la cuestión de la culpa.

Y ya tenemos la radiografía completa de la subida de precios del 2022. Hay buenas noticias y malas. Lo bueno es que los precios en diciembre, la inflación, la subida fue del 5,7%. Esto es una buena noticia porque significa que la curva de la inflación está bajando. Desde julio se ha reducido a casi la mitad. Es una de las inflaciones más bajas, si no más de la Eurozona. Baja la gasolina y baja la luz. Buena noticia.

Malas noticias. A pesar de que en la última parte del año la inflación ha bajado. 2022 tiene una media de inflación del 8,3%. El año con más inflación desde 1986. Más malas noticias que ya conoces, porque todos vamos a la compra. Los alimentos siguen disparados, están subiendo al 16%. Esto ya tiene efectos porque los españoles hemos reducido la frecuencia en el consumo de carne, menos pescado y menos frutas y verduras. ¿Por qué si baja la inflación de la energía, la electricidad y gasolina, sube la de los alimentos?

Yolanda Díaz, que no es la ministra de Economía, mi la vicepresidenta de Economía, que es de Trabajo, lo tiene clarísimo. Hay una mano negra, una conspiración del capital para quedarse con grandes márgenes y por eso sube la cesta de la compra.

El asunto dela subida del precio de los alimentos es complejo y no es que haya una conspiración o alguien que se está forrando, que puede ser, pero puede haber alguna cuestión entre el campo y la distribución, la distribución y el consumo. Por ejemplo, el sector agrario español es deficitario en la producción de cereales y dependemos de Ucrania y Rusia. Lo mismo pasa con el aceite de girasol, los fertilizantes... Díaz dice que hay que hacer algo con esta subida de los precios en la cesta. Que lo diga una vicepresidenta dentro del Gobierno es curioso, que no lo diga delante de un micrófono, que se lo diga a sus compañeros de Gobierno el próximo martes que hay Consejo de Ministros.